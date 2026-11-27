Com a disputa pela liderança pegando fogo e as divididas cada vez mais duras em campo, era natural que a comissão de competições agisse para aplicar o regulamento com firmeza. Desta vez, porém, foi diferente: as punições alcançaram nomes importantes dos três times, em um momento muito delicado da temporada.
As sanções atingiram três nomes de destaque de Al Ahly, Zamalek e Pyramids. Foram suspensos Mahmoud Hamdy "El Wensh", jogador do Zamalek, além de Marwan Attia e Walid El Karti, e o trio também recebeu multa.
De acordo com o anúncio feito pelo site oficial da Liga dos Clubes Profissionais do Egito, a entidade divulgou as punições da nona rodada com base no regulamento das competições, no regulamento de infrações e sanções e no sistema de controle de qualidade da temporada 2026-2027, aplicando o artigo 54 do regulamento da competição, referente aos cartões amarelos recebidos por comissões técnicas, membros das equipes administrativa e médica e jogadores.
Tudo começou na partida entre El Gouna e Zamalek. A liga decidiu suspender por um jogo Mahmoud Hamdy "El Wensh", jogador do Zamalek, e aplicar a ele uma multa de 5 mil libras egípcias, por ter recebido o terceiro cartão amarelo.
A punição é um golpe para o Zamalek, que depende muito de Hamouda em sua defesa. A comissão técnica terá de encontrar um substituto à altura para a próxima partida, em meio à sequência apertada de jogos.
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Já no grande jogo da rodada, entre Al Ahly e Pyramids, a decisão foi dupla e atingiu os dois times ao mesmo tempo, mostrando que a liga trata todos com o mesmo critério, sem exceção.
A liga decidiu suspender por um jogo Marwan Attia, jogador do Al Ahly, e aplicar a ele uma multa de 5 mil libras egípcias, por ter recebido o terceiro cartão amarelo.
Do outro lado, a liga decidiu suspender por um jogo Walid El Karti, jogador do Pyramids, e aplicar a ele uma multa de 5 mil libras egípcias, pelo mesmo motivo: o terceiro cartão amarelo.
A ausência de Marwan Attia será muito sentida no Al Ahly, já que ele é um dos meio-campistas mais importantes do elenco e a peça que dá ao time equilíbrio entre defesa e ataque. O Pyramids, por sua vez, não poderá contar com El Karti, um dos principais armadores da equipe e dono de grande experiência em jogos decisivos.
As punições não pararam nos três grandes e se estenderam às demais partidas da rodada. Foram suspensos vários jogadores de Wadi Degla, Abu Qir Fertilizers, Smouha, National Bank of Egypt e Ghazl El Mahalla. Além disso, Wadi Degla e Ittihad foram multados porque os dois times demoraram a voltar ao gramado antes do início do segundo tempo, e Ayman Shaaban Metwally, técnico do El Qanah, foi suspenso por um jogo.
A partida entre Smouha e National Bank of Egypt teve ainda a punição mais severa da rodada: Ited Jiko Samado, jogador do Smouha, foi suspenso por dois jogos após ser expulso por jogo violento.