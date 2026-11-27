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A nona rodada da Liga "Ora" egípcia não foi apenas mais uma rodada na corrida pelo título. Ela se transformou na rodada das grandes punições, depois que as decisões da Liga dos Clubes Profissionais do Egito pesaram e atingiram três dos maiores clubes do país: Al Ahly, Zamalek e Pyramids.

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Com a disputa pela liderança pegando fogo e as divididas cada vez mais duras em campo, era natural que a comissão de competições agisse para aplicar o regulamento com firmeza. Desta vez, porém, foi diferente: as punições alcançaram nomes importantes dos três times, em um momento muito delicado da temporada.

As sanções atingiram três nomes de destaque de Al Ahly, Zamalek e Pyramids. Foram suspensos Mahmoud Hamdy "El Wensh", jogador do Zamalek, além de Marwan Attia e Walid El Karti, e o trio também recebeu multa.

De acordo com o anúncio feito pelo site oficial da Liga dos Clubes Profissionais do Egito, a entidade divulgou as punições da nona rodada com base no regulamento das competições, no regulamento de infrações e sanções e no sistema de controle de qualidade da temporada 2026-2027, aplicando o artigo 54 do regulamento da competição, referente aos cartões amarelos recebidos por comissões técnicas, membros das equipes administrativa e médica e jogadores.

Tudo começou na partida entre El Gouna e Zamalek. A liga decidiu suspender por um jogo Mahmoud Hamdy "El Wensh", jogador do Zamalek, e aplicar a ele uma multa de 5 mil libras egípcias, por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

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A punição é um golpe para o Zamalek, que depende muito de Hamouda em sua defesa. A comissão técnica terá de encontrar um substituto à altura para a próxima partida, em meio à sequência apertada de jogos.

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Já no grande jogo da rodada, entre Al Ahly e Pyramids, a decisão foi dupla e atingiu os dois times ao mesmo tempo, mostrando que a liga trata todos com o mesmo critério, sem exceção.

A liga decidiu suspender por um jogo Marwan Attia, jogador do Al Ahly, e aplicar a ele uma multa de 5 mil libras egípcias, por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

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Do outro lado, a liga decidiu suspender por um jogo Walid El Karti, jogador do Pyramids, e aplicar a ele uma multa de 5 mil libras egípcias, pelo mesmo motivo: o terceiro cartão amarelo.

A ausência de Marwan Attia será muito sentida no Al Ahly, já que ele é um dos meio-campistas mais importantes do elenco e a peça que dá ao time equilíbrio entre defesa e ataque. O Pyramids, por sua vez, não poderá contar com El Karti, um dos principais armadores da equipe e dono de grande experiência em jogos decisivos.

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As punições não pararam nos três grandes e se estenderam às demais partidas da rodada. Foram suspensos vários jogadores de Wadi Degla, Abu Qir Fertilizers, Smouha, National Bank of Egypt e Ghazl El Mahalla. Além disso, Wadi Degla e Ittihad foram multados porque os dois times demoraram a voltar ao gramado antes do início do segundo tempo, e Ayman Shaaban Metwally, técnico do El Qanah, foi suspenso por um jogo.

A partida entre Smouha e National Bank of Egypt teve ainda a punição mais severa da rodada: Ited Jiko Samado, jogador do Smouha, foi suspenso por dois jogos após ser expulso por jogo violento.