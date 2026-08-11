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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Suspensão e multa pesada: Fifa pune técnico do Egito por causa da partida contra a Argentina

Argentina x Egito
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A Federação Internacional de Futebol (Fifa) encerrou os desdobramentos do incidente envolvendo Safan El Saghir, treinador de goleiros da seleção do Egito, durante o confronto entre os egípcios e a Argentina na Copa do Mundo de 2026, após decidir suspendê-lo por duas partidas, além de aplicar uma pesada multa financeira, em razão de sua contestação às decisões do árbitro durante o jogo.

O site egípcio Yalla Kora, citando uma fonte dentro da Federação Egípcia de Futebol, informou que "a punição imposta pela Fifa a Safan El Saghir inclui a suspensão por duas partidas, além de uma multa financeira no valor de 47 mil dólares, em razão dos acontecimentos registrados no confronto entre Egito e Argentina nas oitavas de final do Mundial".

Safan El Saghir havia sido expulso durante a partida, depois de protestar de forma veemente contra as decisões do árbitro do jogo, em um confronto que registrou grande polêmica de arbitragem e terminou com a eliminação da seleção egípcia do torneio, após a derrota para a seleção argentina pelo placar de 3 a 2.

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