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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

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Suspensão de 3 jogos: PSG recebe um duro golpe

Lens x PSG
Lens
PSG
Supercopa da França
Rennes x PSG
Rennes
Campeonato Francês
N. Mendes
França
Portugal

Decisão oficial

O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe no início de sua caminhada no Campeonato Francês, depois que o comitê disciplinar da liga francesa decidiu suspender o português Nuno Mendes por três partidas, em razão do cartão vermelho que recebeu durante o confronto contra o Lens na Supercopa da França.

Mendes foi expulso nos minutos finais da partida entre Paris Saint-Germain e Lens, após uma entrada com o cotovelo em Michal Skoraś, levando o árbitro Jérémie Pignard a mostrar o cartão vermelho ao lateral português.

Após sua reunião, nesta quarta-feira, o comitê disciplinar emitiu sua decisão de suspender Nuno Mendes por três partidas em vigor, o que significa sua ausência em três confrontos aguardados do Paris Saint-Germain no início da disputa do Campeonato Francês, contra Rennes, Lille e Monaco, respectivamente.

O Saint-Germain havia perdido o título da Supercopa da França para o Lens, dias depois de ter sido campeão da Supercopa da Europa em cima do Aston Villa.

Segundo a rede RMC, a decisão veio depois de o Paris Saint-Germain ter manifestado seu descontentamento com o relatório do árbitro Jérémie Pignard após a partida, considerando que a descrição do lance foi extremamente dura.

Campeonato Francês
Rennes crest
Rennes
REN
PSG crest
PSG
PSG

O árbitro descreveu a entrada de Nuno Mendes como um "golpe violento fora do lance", o que causou estranheza no lado parisiense, que considerou que o jogo já havia sido reiniciado no momento do ocorrido, e que o lateral português estava a caminho de disparar por trás da defesa do Lens antes de sofrer a obstrução de Skoraś.

Apesar dos argumentos do clube parisiense, essas circunstâncias não impediram o comitê disciplinar de emitir a punição de suspensão por três partidas.

Nuno Mendes havia entrado em campo pouco antes de completar uma hora do início da partida, quando o Paris Saint-Germain estava atrás por um gol a zero, mas não conseguiu mudar o rumo do confronto, antes de deixar o campo expulso nos minutos finais.

Espera-se que o técnico Luis Enrique conte com o francês Lucas Digne para suprir a ausência de Mendes, depois que o clube o contratou durante a janela de transferências de verão para ser o substituto direto do lateral português.

Digne havia começado como titular no último confronto contra o Lens, antes de Nuno Mendes receber a chance de participar no segundo tempo, mas sua expulsão trará o jogador da seleção francesa de volta à escalação titular durante as três próximas partidas.

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