O marroquino Hossein Amouta, técnico do Al Ahly, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo contra o Zamalek, neste domingo à noite, no clássico da sexta rodada do Campeonato Egípcio.

O Al Ahly soma 13 pontos e ocupa a terceira colocação, atrás do rival Zamalek, vice-líder, apenas pelo saldo de gols.

Amouta escalou o lateral-esquerdo Tawfik Mohamed pela primeira vez como titular no Campeonato Egípcio.

Tawfik Mohamed já havia começado como titular com o Al Ahly na partida contra o Petrol Assiut, pela Copa Capital do Egito, que terminou com vitória do time vermelho por 5 a 0.

A escalação do Al Ahly ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mostafa Shobeir

Defesa: Mohamed Hany, Ashraf Dari, Yasser Marei, Tawfik Mohamed

Meio-campo: Akram Tawfik, Marwan Attia, Imam Ashour

Ataque: Ahmed Sayed Zizo, Achraf Bencharki, Sofiane Bendebka

Já a escalação do Zamalek também não ficou sem surpresas: o técnico Moatamed Gamal preferiu manter todos os seus centroavantes, Nasser Mansi, Oday Dabbagh e Hossam Ashraf, no banco de reservas, e escalou Ahmed Sherif como atacante de referência.

A escalação do Zamalek foi a seguinte:

Goleiro: Mahdi Soliman

Defesa: Mahmoud Bentaieb - Mahmoud El Wensh - Mohamed Ismail - Omar Gaber

Meio-campo: Mohamed Shehata - Ahmed Rabie - Ahmed Fatouh - Abdallah El Said

Ataque: Shikabala Banza - Ahmed Sherif