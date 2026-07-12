Surpresas e uma mensagem de lealdade... Detalhes da cerimônia de homenagem à seleção egípcia no Estádio do Cairo

Os preparativos para a cerimônia de homenagem à seleção egípcia, após sua participação histórica na Copa do Mundo de 2026, tiveram novos desdobramentos, depois que Mustafa Azzam, secretário-geral da Federação Egípcia de Futebol, revelou detalhes da esperada cerimônia que será realizada no Estádio Internacional do Cairo, e que reunirá os astros da seleção atual com as lendas do futebol egípcio em uma noite excepcional, repleta de surpresas para a torcida.

A seleção egípcia havia encerrado sua participação na fase final da Copa do Mundo de 2026 ao chegar às oitavas de final, antes de ser eliminada do torneio após uma derrota emocionante para a seleção da Argentina, atual campeã, por 3 a 2, em uma das partidas mais marcantes da competição.

Mustafa Azzam afirmou, em declarações à TV pelo canal “On Sport”, que a celebração no Estádio do Cairo vem complementar a comemoração realizada na cidade de El Alamein, em reconhecimento ao que a seleção egípcia apresentou durante sua trajetória na Copa do Mundo de 2026.

Ele explicou que a cerimônia contará com a presença dos jogadores da seleção nacional, acompanhados de suas famílias, dentro do campo, em um ambiente festivo que visa homenagear a conquista alcançada pela equipe e incluir as famílias dos jogadores nessa ocasião especial.

Azzam acrescentou que a Federação Egípcia de Futebol, apesar do pouco tempo disponível, convidou várias gerações históricas da seleção nacional, com destaque para a geração de 1986, campeã da Copa Africana das Nações, e a geração de 1990, que disputou a Copa do Mundo na Itália, além dos campeões da tríplice coroa histórica nas edições de 2006, 2008 e 2010, bem como dos jogadores da seleção de 2018 que participaram da Copa do Mundo na Rússia.

Ele destacou que a tribuna principal do Estádio do Cairo será reservada para as estrelas e lendas do futebol egípcio, afirmando que o objetivo é que elas sejam o centro das atenções durante a cerimônia, em uma mensagem que reflete a continuidade entre as gerações e a coesão da história do futebol egípcio, além de reforçar que as conquistas se baseiam nos feitos alcançados pelas gerações anteriores.

O secretário-geral da Federação de Futebol confirmou que todos os preparativos para a cerimônia estão em pleno andamento, a fim de garantir que a celebração transcorra da melhor maneira possível, de forma condizente com o prestígio da seleção nacional e das lendas que serão homenageadas.

Ele também explicou que a United Sports Company está encarregada da organização do evento, indicando que preparou uma série de atrações e surpresas especiais que darão à cerimônia um caráter excepcional, em homenagem à história do futebol egípcio e aos seus ícones.

Nesse mesmo contexto, a empresa “Tazkarti” anunciou a venda de ingressos para a cerimônia de homenagem à seleção egípcia, que será realizada no Estádio Internacional do Cairo, com lotação esgotada.

Está previsto que o artista Tamer Hosny se apresente na cerimônia, que acontecerá na noite de segunda-feira, 13 de julho, com início às 21h e duração de três horas. Espera-se que a noite tenha um clima festivo único, combinando esporte e arte, em homenagem à seleção egípcia e à sua conquista na Copa do Mundo de 2026.