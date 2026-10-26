A oitava rodada da Liga Joy de Elite Sub-21 foi marcada pelo brilho de vários jovens talentos, que roubaram a cena com seus gols decisivos e atuações ofensivas marcantes, contribuindo para conquistar vitórias importantes para seus clubes, em meio a uma disputa cada vez mais acirrada pelas primeiras posições na tabela de classificação.

Cinco jogadores lideraram o cenário, depois que cada um deixou sua marca nos resultados de sua equipe, a começar pelo hat-trick de Daniel Al-Habib com o Al-Fayha, passando pelos dois gols de Louay Al-Muhaimeed e Moussa Adam, até chegar ao papel decisivo desempenhado por Amadou Diagne e Abdulrahman Al-Anzi nas vitórias do Al-Hazem e do Al-Nassr.

Daniel Al-Habib: hat-trick comanda o Al-Fayha

Daniel Al-Habib, jogador do Al-Fayha, apresentou a melhor atuação individual entre as estrelas da oitava rodada, depois de marcar três gols (hat-trick) na grande vitória sobre o Al-Akhdoud pelo placar de 3 a 0 fora de casa, sendo o dono da marca mais evidente no confronto, ao ser responsável pelos três gols de sua equipe.

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Esse brilho deu ao Al-Fayha uma vitória importante fora de seu estádio, enquanto os gols de Al-Habib destacaram sua capacidade goleadora, garantindo seu lugar entre as principais estrelas da rodada, em um momento em que os talentos emergentes buscam aproveitar seu brilho e chamar a atenção durante as disputas do campeonato.

Louay Al-Muhaimeed e Moussa Adam: dois gols cada em uma noite de vitórias

Louay Al-Muhaimeed deu continuidade ao seu brilho com a camisa do Al-Taawoun, após marcar dois gols aos 7 e aos 45+3 minutos, na ampla vitória sobre o Al-Ettifaq pelo placar de 5 a 1, contribuindo fortemente para o triunfo que deu à sua equipe três pontos importantes, e reforçando sua presença entre os times que buscam avançar na tabela de classificação.

Por outro lado, Moussa Adam desempenhou o papel de protagonista com o Al-Ahli, depois de marcar dois gols aos 33 e aos 62 minutos, levando sua equipe à vitória sobre o Damac pelo placar de 3 a 1, e elevando sua marca pessoal para seis gols na disputa dos artilheiros da Liga Joy de Elite Sub-21.

Amadou Diagne comanda a goleada do Al-Hazem, e Al-Anzi salva o Al-Nassr

De sua parte, Amadou Diagne contribuiu para a grande vitória conquistada pelo Al-Hazem sobre o Al-Wehda por 5 a 0, em uma partida na qual sua equipe impôs sua superioridade ofensiva e conquistou os três pontos com uma atuação marcante, estando entre os nomes que se destacaram na oitava rodada.

Já Abdulrahman Al-Anzi, jogador do Al-Nassr, teve um papel decisivo no confronto contra o Al-Qadsiah, após marcar o gol de empate aos 36 minutos, quando sua equipe estava atrás por um gol, contribuindo para o retorno do Al-Nassr à partida antes de sacramentar a vitória pelo placar de 2 a 1, apesar da inferioridade numérica, e confirmando a importância dos gols que surgem nos momentos difíceis.

Dessa forma, a lista dos cinco principais jogadores da oitava rodada da Liga Joy de Elite Sub-21 incluiu Daniel Al-Habib, Louay Al-Muhaimeed, Moussa Adam, Amadou Diagne e Abdulrahman Al-Anzi, depois de combinarem o impacto goleador com a contribuição na conquista de pontos, com destaque especial para Al-Habib graças a seu hat-trick completo na partida entre Al-Fayha e Al-Akhdoud.