Gianni Infantino se sente cada vez mais confiante na manutenção de seu cargo como presidente da Federação Internacional de Futebol nas eleições previstas para março do ano que vem.

Aleksander Ceferin, presidente da federação europeia, havia anunciado a intenção de concorrer a um novo mandato na presidência da Uefa, enquanto Nasser Al-Khelaifi, presidente da Associação de Clubes Europeus, afirmou que não pensa em presidir a Fifa.

O jornal "The Times" noticiou que os opositores de Infantino ainda esperam o surgimento de um concorrente sério antes do prazo final para a apresentação das candidaturas, em 18 de novembro próximo.

Infantino se recusa a recuar em seus esforços para permanecer no cargo, apesar dos múltiplos escândalos e das queixas éticas que enfrenta.

Victor Montagliani, presidente da confederação da América do Norte, Central e Caribe, não pretende disputar o cargo com Infantino.

Em contrapartida, foi apresentado o nome do príncipe Ali bin Al-Hussein, que disputou com Infantino as eleições de 2015, mas não ficou claro se ele voltará a entrar na corrida.

Segundo o jornal, trabalha-se na preparação de outro candidato para enfrentar Infantino: o francês Arsène Wenger.

Wenger goza de amplo respeito nos meios do futebol mundial, na condição de responsável pelo desenvolvimento do futebol na Federação Internacional.