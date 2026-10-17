O jornalista saudita Walid Al-Faraj provocou polêmica com um comentário irônico sobre o comunicado da seleção saudita a respeito das últimas atualizações médicas dos jogadores lesionados, depois que a nota foi publicada em uma hora avançada da noite, o que o levou a questionar a utilidade de divulgar esses detalhes naquele horário, em um comentário que abriu espaço para debate sobre o momento escolhido para a publicação de comunicados oficiais.

A conta da seleção saudita havia publicado um boletim médico no qual revelou a evolução das lesões de vários jogadores, entre eles Nawaf Al-Aqidi, Alaa Al-Hajji e Hammam Al-Hammami, detalhando os programas de tratamento e reabilitação a que estão submetidos, como parte do acompanhamento contínuo de seus quadros após as lesões sofridas durante as disputas da Copa do Golfo 27.

Al-Faraj republicou a postagem da seleção saudita em sua conta na plataforma "X", comentando com uma frase de tom irônico sobre o horário do anúncio, já que o comunicado foi divulgado à uma hora da manhã em ponto.

O jornalista saudita escreveu: "Um boletim médico divulgado à 1h da manhã. Quem você está informando nesse horário?"

O comentário de Al-Faraj se concentrou mais no horário da publicação do comunicado do que em seu conteúdo médico, uma vez que ele questionou qual seria o público-alvo de um anúncio feito em uma hora tão avançada, considerando a possibilidade de divulgar esse tipo de atualização em um horário que permitisse alcançar uma parcela maior de seguidores.

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O comunicado havia esclarecido que Nawaf Al-Aqidi passou por uma cirurgia bem-sucedida no cotovelo na capital britânica, Londres, após se lesionar durante o confronto com o Kuwait na abertura da Copa do Golfo 27, enquanto Alaa Al-Hajji segue com seu programa de reabilitação no hospital Aspetar, em Doha, em razão de uma lesão no joelho diante de Omã.

A seleção também anunciou que Hammam Al-Hammami iniciará seu programa de tratamento no domingo, após sofrer uma lesão na musculatura posterior da coxa durante a partida final do torneio do Golfo, afirmando que os quadros médicos dos jogadores são acompanhados em coordenação entre o departamento médico da seleção e os departamentos médicos dos clubes.



