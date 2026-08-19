Surpresa: torcida do Barcelona vaia seu próprio craque!

Rodri roubou os holofotes em sua primeira aparição diante da torcida do Barcelona, depois de receber uma recepção excepcional durante a apresentação dos jogadores do time no estádio "Spotify Camp Nou", momentos antes do início da partida contra o Al Ahly egípcio no Troféu Joan Gamper, amistoso, ao mesmo tempo em que Frenkie de Jong viveu o momento mais difícil, depois que as vaias se sobrepuseram aos aplausos que acompanharam sua apresentação.

Rodri, que vestiu a camisa número 16, foi o jogador que mais recebeu gritos de apoio da torcida durante a cerimônia de apresentação do time, um indicativo precoce da dimensão do entusiasmo despertado por sua contratação pelo clube catalão.

Rodri rouba a cena de todos

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Rodri entrou no gramado ao lado de Dani Olmo, e assim que a torcida reconheceu o novo reforço, começaram os primeiros gritos e aplausos para ele com a camisa do Barcelona.

Entre as milhares de camisas com os nomes de Lamine Yamal e Pedri, já apareceram algumas camisas do Barcelona com o nome de Rodri, um reflexo claro da dimensão das expectativas em torno da contratação.

Desde o momento em que entrou no gramado, o meio-campista espanhol pareceu emocionado com o clima no "Spotify Camp Nou", e manteve o olhar voltado para as arquibancadas durante a cerimônia de apresentação, antes de receber a maior recepção entre todos os jogadores do time.

E parece que Rodri não entra no vestiário do Barcelona apenas como um novo reforço, mas como um dos jogadores dos quais se espera que assuma um papel de liderança dentro de um time jovem e ambicioso, algo que também se refletiu na forma tranquila e confiante com que falou durante sua apresentação.

De Jong no outro lado

Se Rodri viveu uma noite excepcional, Frenkie de Jong passou pelo momento mais difícil durante a apresentação.

O "Mundo Deportivo" relatou que o meio-campista holandês recebeu mais vaias do que aplausos, em uma reação da torcida que parece ligada às suas explicações sobre a lesão sofrida durante a Copa do Mundo, que o afastará do time durante a primeira parte da temporada.

De Jong havia perdido temporariamente a braçadeira de capitão do Barcelona, o que intensificou a reação da torcida em relação a ele durante sua aparição no gramado.

Flick fala à torcida em catalão

Hansi Flick foi o primeiro a segurar o microfone diante da torcida, em um momento que carregou um lado emocional especial para o técnico alemão.

Embora suas coletivas de imprensa ainda sejam realizadas em inglês, Flick surpreendeu a torcida ao usar frases em catalão, e também relembrou seu pai, que faleceu na temporada passada, apontando que se lembra, daquele dia difícil, do apoio e do calor que recebeu da família do Barcelona.

Flick disse: "De todo o meu coração, muito obrigado a vocês", antes de agradecer a Joan Laporta e Deco pelo trabalho que realizaram na construção do time, comprometendo-se a disputar todos os títulos.

Encerrou sua mensagem com uma frase de claro espírito coletivo: "Juntos somos mais fortes".

Raphinha inflama o entusiasmo da torcida

Vários jogadores também tiveram uma grande recepção, com destaque para Fermín López, Dani Olmo e Lamine Yamal, além de Raphinha, que assumiu a tarefa de falar na condição de capitão do time nesta ocasião.

O astro brasileiro fez questão de reacender o entusiasmo da torcida, afirmando que tudo começa de novo com o início da temporada.

Raphinha começou seu discurso enviando uma mensagem ao seu companheiro Roony Bardghji, que sofreu uma lesão grave, e também parabenizou os jogadores do Barcelona campeões da Copa do Mundo.

Ao mesmo tempo, enviou uma mensagem aos novos reforços, alertando-os sobre a dimensão da responsabilidade que carrega vestir a camisa do Barcelona, e disse: "Vestir este escudo é uma responsabilidade muito grande".

Com suas palavras e sua presença, Raphinha conseguiu transmitir o estado de entusiasmo às arquibancadas, em uma noite na qual o Barcelona quis anunciar o início de uma nova fase, cujo maior nome foi Rodri.

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