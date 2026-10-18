O jornalista saudita Sami Al-Qadi revelou novidades sobre o futuro do holandês Marino Pusic, treinador do Al-Ahli Saudita, diante do aumento das pressões em torno dele por causa da oscilação nos resultados e no desempenho, em meio a especulações sobre a possibilidade de o fim de sua passagem pelo clube ocorrer antes do término de seu contrato, que vai até 2028.

Al-Qadi afirmou, durante uma participação em um dos espaços da plataforma "X", que Pusic não se opõe a deixar o Al-Ahli no próximo período, considerando o clima que envolve o time e o aumento das conversas sobre as chances de sua saída, em um momento em que o clube não anunciou nenhuma decisão oficial a respeito do futuro do treinador.

O jornalista saudita acrescentou que os nomes apresentados pelo Fundo de Investimento Público para assumir o comando do Al-Ahli no lugar de Pusic não parecem convincentes até agora, o que coloca a diretoria do clube diante de um desafio difícil caso decida mudar a comissão técnica, especialmente porque a escolha do substituto adequado será um passo importante para manter a estabilidade do time e sua capacidade de competir.

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Esses acontecimentos surgem depois de Pusic ter sofrido críticas crescentes após a derrota do Al-Ahli para o Al-Hilal por 3 a 0, seguida pelo tropeço diante do Al-Qadsiah por 3 a 2, além da derrota para o Al-Khaleej, resultados que provocaram o descontentamento de uma parcela da torcida, que considera que o time não apresenta o nível esperado, apesar de contar com um grupo de jogadores de destaque.

Nas últimas semanas, relatos da imprensa saudita apontaram a possibilidade de a diretoria do Al-Ahli encerrar o contrato com o treinador holandês, mas indicaram que os aspectos financeiros podem representar um obstáculo para a tomada de decisão, já que Pusic tem vínculo até 2028, o que faz com que qualquer movimento para encerrar a relação exija um estudo de suas consequências contratuais.

Apesar das pressões, os resultados do Al-Ahli apresentaram melhora recentemente, após uma vitória ampla sobre o Al-Fateh por 4 a 0 na Liga Roshn Saudita, antes de superar o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, por 3 a 1 na Liga dos Campeões da Ásia Elite, dando à comissão técnica a chance de respirar e recuperar parte da confiança.



