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Wesley SneijderImago

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Surpresa... Schneider volta aos gramados sete anos após se aposentar

W. Sneijder
Holanda
Real Madrid
Países Baixos
Espanha

Entrou como reserva em uma partida oficial

A lenda do futebol holandês, Wesley Sneijder, voltou ao lugar onde sempre se sentiu feliz... O ex-jogador do Real Madrid, da Inter de Milão e do Ajax havia se aposentado em 2019 e, agora, sete anos depois, retorna aos gramados.

Segundo o jornal “Marca”, aos 41 anos, Sneijder volta aos gramados, tendo como destino o clube OSM'75, time da quarta divisão holandesa treinado por Rodney Sneijder, irmão do ex-jogador do Real Madrid.

 O jogador que detém o recorde de maior número de partidas internacionais na história da Holanda continua a despertar entusiasmo: ninguém quis perder seu retorno, e mais de 1.000 espectadores lotaram o estádio para assistir à sua reestreia em campo.

 A partida contra o “Vox 07” terminou com uma vitória apertada por 1 a 0, e Sneijder só entrou em campo aos 70 minutos. 

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Wesley disse à ESPN: “Eu não faria isso em nenhum outro clube, estou aqui com minha família”.

A partida atraiu muitos meios de comunicação, mas Schneider não se importou com os holofotes, dizendo: “Com vocês ou sem vocês, eu aproveitei a partida da mesma forma”.

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A partida não ficou isenta de polêmica, já que a equipe visitante estuda apresentar uma reclamação devido à possível presença de um jogador inelegível, alegando que foram feitas quatro substituições. No entanto, o novo clube de Schneider afirma que tudo não passou de um mal-entendido, pois uma das substituições ocorreu após um jogador receber uma forte pancada na cabeça, o que é uma exceção permitida pelas regras.

O clube expressou sua satisfação com a chegada de Wesley, esclarecendo que a presença de Schneider em seu elenco é uma grande honra.

Alexander de Mol, membro do conselho de administração, declarou: “Ele merecia ganhar a Bola de Ouro em 2010, mas ela lhe foi tirada”. 

Houve espaço para humor também no banco de reservas... O técnico brincou com o jogador sobre a falta de tempo: “Se ele quiser ser titular, precisa suspender temporariamente seu trabalho na TV e treinar com a equipe pelo menos uma vez; essa é a condição”.

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