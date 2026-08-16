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Surpresa retumbante diante dos olhos de Zidane: Lens choca o Paris com 10 jogadores

Lens x PSG
Lens
PSG
Supercopa da França
França

O campeão da Europa cai

O Lens desferiu um duro golpe no Paris Saint-Germain, ao vencê-lo por 1 a 0 na noite de domingo, no estádio Bollaert-Delelis, sagrando-se campeão da Supercopa da França de 2026.

O Paris Saint-Germain, campeão europeu, entrou na partida poucos dias após conquistar a Supercopa da Europa diante do Aston Villa, com o objetivo de adicionar um novo título antes do início das disputas do Campeonato Francês, enquanto Zinedine Zidane, o novo técnico da seleção da França, acompanhou o confronto das arquibancadas.

O Paris começou a partida de forma ofensiva e por pouco não abriu o placar em mais de uma ocasião, mas a defesa do Lens e seu goleiro Risser resistiram às tentativas de Kvaratskhelia, Doué e Akliouche, antes de os donos da casa conseguirem aproveitar um de seus contra-ataques.

Aos 32 minutos, Florian Thauvin apareceu na segunda trave e aproveitou uma bola dentro da área para colocá-la nas redes do Paris Saint-Germain, dando ao Lens uma vantagem surpreendente diante do campeão europeu.

O Lens sofreu um golpe, depois que o árbitro mostrou o cartão vermelho a Kylian Antonio por uma entrada imprudente em Akliouche, deixando o Lens com 10 jogadores desde os 39 minutos.

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Apesar da inferioridade numérica, o Lens manteve sua vantagem até o fim do primeiro tempo, enquanto uma tentativa de Doué acertou o travessão nos acréscimos, e a equipe foi para o intervalo em vantagem por um gol a zero.

Com o início do segundo tempo, o Paris Saint-Germain impôs uma pressão enorme, aproveitando-se da superioridade numérica, e Luis Enrique lançou mão de várias de suas cartas ofensivas, entre elas Nuno Mendes, Ruiz e Dembélé, mas a defesa do Lens e seu goleiro fizeram uma partida heroica.

As tentativas do Paris se sucederam, mas Risser defendeu mais de uma chance perigosa, enquanto Dembélé desperdiçou uma oportunidade preciosa, e um gol de Ruiz foi anulado por impedimento, prolongando o sofrimento da equipe parisiense diante da resistência dos donos da casa.

Os acontecimentos não pararam por aí, pois o Paris sofreu um novo golpe com a expulsão de Nuno Mendes, deixando as duas equipes em igualdade numérica nos minutos finais, e o Lens manteve sua concentração até o apito final.

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