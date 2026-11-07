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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Surpresa: Posic̆ić ameaça o Al Ahly com o mesmo destino do Al Nassr no mercado da bola!

M. Pusic
Al-Ahli
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Países Baixos
Arábia Saudita

O técnico holandês complica o Al-Raqi

O Al-Ahli saudita passou a correr o risco de sofrer o mesmo destino de seu rival tradicional, o Al-Nassr, na atual temporada da Roshn League, mais precisamente durante a próxima janela de transferências de inverno, por conta de seu treinador holandês Marino Pusic.

Reportagens da imprensa haviam revelado o desejo do Al-Ahli de dispensar os serviços de Pusic, diante dos resultados negativos que a equipe vem sofrendo no período recente, sendo o último a derrota para o Al-Shabab pelo placar de 6 a 1.

Começaram os comentários sobre os treinadores cotados para suceder o técnico holandês no clube "Al-Raqi", onde surgiu o nome do alemão Ole Werner, ex-diretor técnico da equipe do Leipzig, que havia sido cotado para comandar o time antes dele.

O jornalista saudita Abdulrahman Al-Thunayan revelou, no programa "Nadeena", no canal "MBC 1", que o aspecto financeiro representa o único obstáculo para o Al-Ahli no processo de demissão de Pusic no período atual.

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Al-Thunayan explicou que, caso o Al-Ahli insista em demitir o técnico holandês, apesar das difíceis condições financeiras que enfrenta, isso poderia resultar em sua submissão a uma fiscalização financeira rigorosa.

O Al-Nassr sofreu o mesmo destino durante a última janela de transferências de verão, quando foi submetido a uma fiscalização financeira rigorosa, o que o impediu de contratar alguém além do português Samu Costa, do Real Mallorca, da Espanha.

Desde que assumiu o comando da equipe de Jidá, Pusic disputou 18 partidas, nas quais conquistou 11 vitórias, contra dois empates, enquanto sofreu derrota em cinco ocasiões.

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