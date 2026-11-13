Surpresa para Regragui: Lens anuncia oficialmente novo treinador

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O clube francês Lens definiu a identidade de seu novo treinador, após anunciar a contratação de Didier Digard no comando técnico da equipe principal, com um contrato que se estende por dois anos.

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A contratação de Digard, como substituto de Yannick Cahuzac, que deixou o cargo após uma passagem curta que não ultrapassou 9 partidas, marcada por resultados decepcionantes e por uma pressão crescente sobre a comissão técnica.

Vários nomes haviam sido levantados para suceder Cahuzac, entre eles o marroquino Walid Regragui e o francês Pierre Sage, antes que a diretoria do clube optasse por Digard.

O site "Foot Mercato" noticiou que Regragui era um forte candidato a assumir a missão nas horas que antecederam o anúncio oficial, mas Digard conseguiu vencer a concorrência e chegou a um acordo com a diretoria do Lens para assinar um contrato de duas temporadas.

O clube espera que a mudança contribua para devolver a tranquilidade à equipe, após um início de temporada marcado por repetidas turbulências no comando técnico.

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Cahuzac havia assumido o cargo como substituto de Dino Toppmöller, mas sua passagem não durou muito, já que a equipe disputou apenas 9 nove partidas sob seu comando, antes de a diretoria decidir demiti-lo devido à queda nos resultados.

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A pesada derrota pelo placar de 9 a 1 na Liga dos Campeões da Europa aumentou a pressão sobre o treinador e acelerou a movimentação do clube em busca de um substituto que recolocasse a equipe no caminho certo.

O Lens esclareceu, em seu comunicado oficial, que a escolha de Digard ocorreu após consultas conduzidas pelo presidente do clube, Joseph Oughourlian, que incluíram entrevistas e discussões com vários candidatos.

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Indicou que esse processo culminou em um consenso claro em torno do treinador francês, após a avaliação dos perfis apresentados e a discussão das opções disponíveis dentro da diretoria.

O clube também fez questão de reforçar que suas principais decisões são tomadas internamente, longe de versões e comentários externos, considerando que a contratação de Digard reflete a unidade de posição dentro do Lens e o apego aos seus valores.

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Parece que a diretoria quis, com esse esclarecimento, pôr fim a quaisquer especulações sobre os bastidores da escolha do novo treinador.

Digard tem 40 anos e já atuou na posição de meio-campo, antes de ingressar no trabalho de comissão técnica como auxiliar de treinadores. E

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chamou a atenção durante sua passagem pelo Nice em 2023, quando levou a equipe às quartas de final da Liga Conferência Europa, e depois transferiu-se para o Le Havre no verão de 2024 para assumir o comando.

O treinador francês conseguiu manter o Le Havre entre os clubes da primeira divisão durante as duas primeiras temporadas de sua passagem, mas não conseguiu evitar o início tropeçado da equipe na atual temporada 2026-2027, depois de somar apenas dois pontos nas primeiras 9 partidas, sem conquistar nenhuma vitória.

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A derrota para o Paris Saint-Germain pelo placar de 1 a 5, no dia 31 de outubro, representou o fim de sua trajetória com a equipe, retornando algumas semanas depois ao Campeonato Francês pela porta do Lens, em uma nova tentativa de recuperar seu equilíbrio e melhorar seus resultados.