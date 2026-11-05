Sadio Mané, ponta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, segue de fora da lista da seleção de Senegal desde sua última aparição nas finais da Copa do Mundo de 2026.

O francês Patrick Vieira anunciou a lista há pouco, que teve a ausência surpreendente de Sadio Mané, apesar das expectativas que apontavam para o seu retorno.

Mas, de acordo com relatos senegaleses, Mané ficará ausente da próxima convocação porque quer estar ao lado da esposa para receber o novo filho.

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A comissão técnica comandada por Vieira compreendeu a situação de Sadio Mané e permitiu que ele permanecesse na capital saudita, Riade, para receber o novo filho.

Mané é um dos nomes mais importantes da história do futebol senegalês, graças à grande trajetória que construiu, tanto no âmbito individual quanto no coletivo.