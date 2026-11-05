Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Surpresa: o segredo por trás da exclusão de Sadio Mané da lista de Senegal

Senegal x Sudão
Senegal
Sudão
Africa Cup of Nations Qualification
S. Mane
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Senegal
Arábia Saudita

Estrela do Al-Nassr fora da convocação de Senegal

Sadio Mané, ponta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, segue de fora da lista da seleção de Senegal desde sua última aparição nas finais da Copa do Mundo de 2026.

O francês Patrick Vieira anunciou a lista há pouco, que teve a ausência surpreendente de Sadio Mané, apesar das expectativas que apontavam para o seu retorno.

Mas, de acordo com relatos senegaleses, Mané ficará ausente da próxima convocação porque quer estar ao lado da esposa para receber o novo filho.

Leia também: Golpe forte: Rúben Neves coloca Inzaghi em apuros no Al-Hilal

Próximas partidas
SEN

SEN

Africa Cup of Nations Qualification

12 de nov. de 2026

SUD

SUD

A comissão técnica comandada por Vieira compreendeu a situação de Sadio Mané e permitiu que ele permanecesse na capital saudita, Riade, para receber o novo filho.

Mané é um dos nomes mais importantes da história do futebol senegalês, graças à grande trajetória que construiu, tanto no âmbito individual quanto no coletivo.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google