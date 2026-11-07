Surpresa no processo de aquisição do Al-Ittihad saudita

O jornal saudita " Okaz " revelou novos desdobramentos no processo de aquisição da propriedade do clube Al-Ittihad, indicando que os procedimentos para a escolha do novo investidor ainda continuam, em meio a expectativas de que o processo de transferência da propriedade se estenda até o fim de 2027, de acordo com os resultados das avaliações financeiras e administrativas dos candidatos.

O jornal citou uma fonte próxima à diretoria do Al-Ittihad que afirmou que o processo entrou em uma fase avançada de análise, que inclui o estudo da solvência financeira dos investidores, o exame das fontes de financiamento e das obrigações financeiras, além da verificação de sua capacidade de adquirir e administrar o clube e de atender às suas demandas durante as fases de curto e médio prazo.

A fonte esclareceu que o processo de avaliação inclui dossiês de investidores locais e estrangeiros, de acordo com as condições e os critérios definidos pela entidade proprietária, destacando que o investimento estrangeiro exige a presença de um parceiro local na estrutura de propriedade, em conformidade com o marco regulatório aprovado.

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Em contrapartida, a opção do investimento local permite apresentar um pedido para adquirir o clube de forma isolada, com um percentual de até 70% de suas ações, desde que sejam cumpridos os critérios exigidos no que diz respeito à capacidade financeira e à eficiência administrativa, de modo a garantir a capacidade do investidor de administrar o clube e cumprir suas obrigações.

A fonte confirmou a continuidade das negociações com as partes envolvidas, esclarecendo que a análise dos dossiês apresentados avançou de forma significativa e chegou à revisão dos detalhes financeiros e administrativos e à avaliação final, como preparação para a conclusão dos procedimentos executivos, sem revelar a identidade dos investidores nem definir um prazo final para a conclusão do negócio.

Apontou que o processo de aquisição registrou avanços desde o início das negociações no fim da temporada passada, e que o Al-Ittihad está cada vez mais próximo de definir seu novo proprietário, mas a data da transferência da propriedade permanece condicionada à conclusão dos processos de avaliação e à aprovação de seus resultados, o que pode adiar a resolução do processo para o fim de 2027.