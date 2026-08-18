O marfinense Franck Kessié, ex-meio-campista do Al Ahli, decidiu abrir mão de dinheiro para se transferir ao rival tradicional do "Nobre", durante a atual janela de transferências de verão.

O jornalista saudita Sultan Al-Otaibi afirmou que o Al Ittihad, rival tradicional do Al Ahli, deseja contratar Kessié durante o atual mercado de verão, em meio à busca por um novo jogador para o meio-campo.

O nome do Al Ittihad foi associado à contratação de diversos jogadores para o meio-campo, com destaque para os egípcios Emam Ashour e Marwan Attia, e os marroquinos Azzedine Ounahi e Sofyan Amrabat, mas o clube contratou apenas o senegalês Dion Lopy.

Al-Otaibi esclareceu, em declarações aos canais "Al Arabiya", que a diretoria do "Decano" demonstrou interesse em contratar Kessié desde meados do último mês de julho, após saber que ele não havia chegado a um acordo com o Al Ahli para renovar seu contrato.

O jornalista saudita encerrou suas declarações reafirmando que o jogador de 29 anos, caso se transfira para o Al Ittihad, receberá um salário menor do que o que recebia no Al Ahli ao longo dos últimos três anos.

Vale lembrar que Kessié deixou o Al Ahli após o fim da última temporada, depois de 3 temporadas nas quais liderou o time à conquista de 3 títulos: dois da Liga dos Campeões da Ásia Elite, pela primeira vez na história do clube, além da Supercopa da Arábia Saudita, após uma ausência de 9 anos completos.

Desde sua saída do Al Ahli, o nome do meio-campista marfinense foi associado a uma transferência para a Juventus, e alguns relatos também revelaram o desejo do "Nobre" de reavê-lo, antes de o Al Ittihad também entrar na negociação.