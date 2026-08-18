Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Surpresa: Kessié abre mão de dinheiro para defender o rival do Ahly!

Mercado da bola
F. Kessie
Al-Ahli x Abha
Al-Ahli
Abha
Campeonato Saudita
Al Qadsiah x Al-Ittihad
Al Qadsiah
Al-Ittihad
Costa do Marfim
Arábia Saudita

O meio-campista marfinense deixou o "Raqi" após 3 anos históricos

O marfinense Franck Kessié, ex-meio-campista do Al Ahli, decidiu abrir mão de dinheiro para se transferir ao rival tradicional do "Nobre", durante a atual janela de transferências de verão.

O jornalista saudita Sultan Al-Otaibi afirmou que o Al Ittihad, rival tradicional do Al Ahli, deseja contratar Kessié durante o atual mercado de verão, em meio à busca por um novo jogador para o meio-campo.

O nome do Al Ittihad foi associado à contratação de diversos jogadores para o meio-campo, com destaque para os egípcios Emam Ashour e Marwan Attia, e os marroquinos Azzedine Ounahi e Sofyan Amrabat, mas o clube contratou apenas o senegalês Dion Lopy.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

Al-Otaibi esclareceu, em declarações aos canais "Al Arabiya", que a diretoria do "Decano" demonstrou interesse em contratar Kessié desde meados do último mês de julho, após saber que ele não havia chegado a um acordo com o Al Ahli para renovar seu contrato.

Campeonato Saudita
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Campeonato Saudita
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL
Abha crest
Abha
ABH

O jornalista saudita encerrou suas declarações reafirmando que o jogador de 29 anos, caso se transfira para o Al Ittihad, receberá um salário menor do que o que recebia no Al Ahli ao longo dos últimos três anos.

Vale lembrar que Kessié deixou o Al Ahli após o fim da última temporada, depois de 3 temporadas nas quais liderou o time à conquista de 3 títulos: dois da Liga dos Campeões da Ásia Elite, pela primeira vez na história do clube, além da Supercopa da Arábia Saudita, após uma ausência de 9 anos completos.

Desde sua saída do Al Ahli, o nome do meio-campista marfinense foi associado a uma transferência para a Juventus, e alguns relatos também revelaram o desejo do "Nobre" de reavê-lo, antes de o Al Ittihad também entrar na negociação.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google