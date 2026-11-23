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Hansi Flick, técnico do Barcelona, decidiu deixar o jovem astro Lamine Yamal fora da lista de relacionados que viaja ao Azerbaijão para o duelo contra o Sabah, depois que o jogador sentiu um incômodo no tornozelo direito. Assim, ele ganhará um período de descanso antes da sequência de confrontos difíceis que aguarda a equipe nos próximos compromissos.

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Segundo o jornal espanhol Sport, a decisão foi tomada em comum acordo entre Flick e o jogador, diante da intensa sequência de jogos do atacante no período recente e do desejo da comissão técnica de recuperar totalmente sua condição física antes das próximas partidas, que incluem confrontos contra Deportivo, Atlético de Madrid, Celta de Vigo e Manchester City.

Yamal está fora da viagem ao lado de alguns jogadores lesionados: Rodri, Xavi Espart e Christensen. Com isso, Flick recorreu a atletas do time B para suprir as ausências na lista para a aguardada partida.

A lista conta com as convocações de Álex Campos e do talento belga Biziwo, que registra sua primeira aparição com o time principal do Barcelona depois de chegar ao clube catalão no último verão europeu, vindo do Club Brugge por 8,5 milhões de euros.

Por outro lado, Hamza ficou fora da lista, já que não esteve disponível para Flick e Juliano Belletti nesta semana por conta de um incômodo físico. A relação conta com três goleiros: Joan García, Livaković e Szczęsny.

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Entre os defensores estão Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Balde e Álex Campos, enquanto o meio-campo tem Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Marc Bernal, Fermín, Brian Fariñas e Dani Olmo.

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Já o ataque conta com Adeyemi, Gordon, Raphinha, Gabriel Jesus e Biziwo.

Paralelamente, o presidente do clube, Joan Laporta, viajou acompanhado de membros da diretoria, entre eles Maria Elena Fort, Joan Soler, Àngel Riudalbas, Aureli Mas e Jaume Santiferi. O grupo participará, na quarta-feira, de um evento com associações de torcedores do Barcelona, antes de um almoço executivo que antecede o duelo contra o Sabah.