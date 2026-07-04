Surpresa... Fozinia driblou mais vezes na Copa do Mundo do que Ronaldo!

Uma nova estatística revelou um fato chocante sobre a Copa do Mundo de 2026, envolvendo o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr.

Trata-se do goleiro Fozinha, que levou a seleção de Cabo Verde à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, em sua primeira participação na história, antes da derrota para a Argentina por 2 a 3 na prorrogação, na madrugada deste sábado.

A partida entre Cabo Verde e a Argentina marcou a primeira drible de Fozinha na atual edição da Copa do Mundo, contra o atacante Lautaro Martínez, no meio do primeiro tempo.

De acordo com estatísticas divulgadas pelo canal “Al Arabiya”, o goleiro de Cabo Verde já soma mais dribles na Copa do Mundo do que o astro português Cristiano Ronaldo, já que este último ainda não realizou nenhum drible até o momento.

“O Don” marcou três gols na atual edição da Copa do Mundo: dois contra o Uzbequistão na segunda rodada da fase de grupos e outro de pênalti na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia nas oitavas de final.



