Um relatório da imprensa afirmou que a partida entre o Paris Saint-Germain e o visitante Barcelona, nesta noite, pela fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, enfrenta um grave risco.

O jornal "The Sun" afirmou que crescem os temores de que baderneiros franceses tenham como alvo a partida entre Paris Saint-Germain e Barcelona, enquanto a polícia se prepara para impor um cerco de segurança rigoroso ao redor do estádio.

Espera-se o envio de cerca de 5.000 agentes, incluindo forças especiais armadas com canhões de água, antes da partida da Liga dos Campeões da Europa.

Isso ocorre após distúrbios catastróficos que a França viveu durante o fim de semana, na mais violenta onda de atos de vandalismo em anos.

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Pelo menos 3.000 empresas foram saqueadas ou danificadas, e mais de 2.400 pessoas foram presas.

Medidas especiais e o fantasma dos portões fechados

As autoridades se preparam hoje para adotar medidas especiais, como o envio de veículos blindados antes da aguardada partida, em meio a temores crescentes de que os manifestantes tenham a partida como alvo.

As autoridades também estudam impor um toque de recolher de última hora, o que levaria à realização da partida com portões fechados.

A polícia de Paris emitiu ordens para o uso de drones para monitorar a capital francesa, e também foi emitida uma ordem que permite patrulhar as ruas com até seis drones para impedir atos de terrorismo.

Uma fonte do Ministério do Interior afirmou: "Este é um momento extremamente delicado, e é provável que a violência irrompa a qualquer momento, especialmente quando grandes multidões se reúnem".

E prosseguiu: "Haverá milhares de agentes adicionais em serviço durante a partida, e isso incluirá agentes das forças especiais".

As partidas de grande importância do Paris Saint-Germain frequentemente provocam atos de vandalismo por toda a França, independentemente de o time vencer ou perder.

Quando o Paris Saint-Germain venceu o Arsenal para conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa, 225 torcedores foram indiciados criminalmente depois, por acusações que incluíam agressão à polícia, roubo, violência e uso ilegal de fogos de artifício.

Desta vez, considerou-se impor um toque de recolher ao redor do estádio Parc des Princes — o estádio principal do Paris Saint-Germain.

Forte cerco de segurança

E, caso isso não seja imposto, será montado, em vez disso, um forte cerco, incluindo cerca de 5.000 agentes da polícia antidistúrbios espalhados por Paris, veículos blindados e canhões de água.

Isso ocorre após o toque de recolher direcionado ter sido elogiado por sua contribuição para manter a calma após os piores atos de vandalismo que a França viveu em anos.

O primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu afirmou: "O toque de recolher direcionado contribuiu para a tranquilidade desta noite. Agradeço aos agentes da polícia e da gendarmaria que garantiram a aplicação da lei, bem como aos governadores por sua mobilização de esforços".

E prosseguiu: "Um novo toque de recolher será definido esta noite onde as circunstâncias assim exigirem".

Essas decisões serão tomadas no terreno, pelos governadores, em coordenação com os prefeitos.

O toque de recolher já foi imposto em várias grandes cidades na sequência dos acontecimentos ocorridos dias atrás.

Lecornu elogiou as medidas de emergência que garantiram uma noite relativamente tranquila de segunda para terça-feira em lugares como Paris e Marselha.