Surpresa estrondosa: Cristiano Ronaldo recebe uma punhalada familiar!

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita, sempre conta com grande apoio familiar para dar o seu melhor e continuar jogando, apesar das fortes críticas que recebe em muitas ocasiões.

O período recente testemunhou a entrada de Ronaldo em uma nova crise durante sua carreira profissional, mas desta vez com o treinador Jorge Jesus, que assumiu recentemente o comando de Portugal, já que este decidiu afastá-lo da participação e quebrou sua promessa, segundo comunicado de "O Craque".

O jornalista português Luís Vilar lançou uma surpresa estrondosa em suas declarações ao canal "Al Arabiya", ao dizer: "A família de Ronaldo desta vez o aconselhou a se aposentar e encerrar sua jornada com tranquilidade".

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E acrescentou: "Mas, por outro lado, Ronaldo não consegue perceber que seu tempo no futebol acabou e, ao mesmo tempo, ele precisa reconhecer seu valor, pois é um símbolo de Portugal".

E concluiu: "A opinião pública entende que seu orgulho e suas exigências pessoais o levam a tomar essas decisões ruins, entre elas continuar nos gramados, apesar da queda em seu nível técnico e físico".