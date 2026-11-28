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A revisão interna dos lances de arbitragem do confronto entre Al-Ahli e Al-Nassr trouxe uma surpresa sobre um dos lances que influenciaram o resultado da partida: a Comissão Principal de Arbitragem da Federação Saudita de Futebol concluiu que o pênalti marcado a favor do time de Jeddah no jogo, que terminou com vitória por 3 a 1, não foi correto.

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Segundo informações do jornal "Al-Riyadiya", com base em suas fontes, a Comissão de Arbitragem, presidida pelo suíço Manuel Navarro, informou aos árbitros da Liga Roshn, durante uma sessão de análise dos lances de arbitragem, que a decisão de marcar o pênalti para o Al-Ahli aos 67 minutos não foi correta.

O lance aconteceu após um contato entre Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr, e Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli, dentro da área. Salomé Di Iorio, responsável pelo VAR e de nacionalidade argentina, interveio e pediu ao compatriota Facundo Tello, árbitro de campo, que revisasse o lance no monitor, e ele acabou marcando o pênalti.

O inglês Ivan Toney converteu a cobrança e colocou o Al-Ahli em vantagem por 2 a 1, antes de o time manter a superioridade e fechar o confronto em 3 a 1. No entanto, a avaliação posterior da Comissão de Arbitragem contrariou a decisão do árbitro da partida.

A posição da comissão sobre o gol anulado de Demiral

Por outro lado, a Comissão de Arbitragem respaldou a anulação do gol marcado pelo zagueiro turco Merih Demiral para o Al-Ahli aos 30 minutos, considerando correta a decisão do árbitro nesse lance.

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As fontes indicaram que a comissão apresentou os dois lances aos árbitros como parte de um processo de avaliação interna e submeteu as duas decisões a votação. O resultado mostrou que a maioria apoiou as decisões do árbitro de campo nos dois casos, embora a avaliação final da comissão tenha considerado incorreto o pênalti do Al-Ahli.

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A revisão abre espaço para o debate sobre as decisões de arbitragem do confronto, principalmente porque o pênalti veio em um momento importante e contribuiu para colocar o Al-Ahli à frente em uma partida que acabou sendo decidida por dois gols de diferença.

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Dois pênaltis em um duelo emocionante

A partida entre as duas equipes, adiada da nona rodada, teve dois pênaltis marcados: o primeiro a favor do Al-Nassr, desperdiçado pelo português Cristiano Ronaldo, e o segundo para o Al-Ahli, convertido por Ivan Toney. O confronto terminou com vitória do time de Jeddah por 3 a 1.

Com isso, as decisões de arbitragem da partida voltam ao centro das atenções após a avaliação feita pela comissão, que coloca novamente em evidência o pênalti com o qual Toney marcou o segundo gol do Al-Ahli, embora o resultado final do jogo não tenha mudado.