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Al Nassr v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Surpresa: Cristiano Ronaldo fica de fora do confronto entre Al-Nassr e Pakhtakor

Pakhtakor Tashkent x Al-Nassr
Pakhtakor Tashkent
Al-Nassr
Liga dos Campeões da Ásia
C. Ronaldo
Uzbequistão
Arábia Saudita
Portugal

O técnico do Al-Alami toma uma decisão decisiva

O Al-Nassr se prepara para disputar mais um teste continental fora de casa, em meio a decisões técnicas marcantes tomadas pela comissão técnica antes da viagem ao Uzbequistão, num movimento que reflete os cálculos do treinador australiano Ange Postecoglou para lidar com a pressão dos jogos ao longo da próxima fase.

O Al-Nassr vive uma fase forte em termos de resultados, após conquistar a vitória em seus nove primeiros jogos pela Liga Roshn Saudita de Profissionais, antes de empatar com o Al-Ettifaq, para depois retomar as vitórias diante de Neom e Al-Khaleej, chegando a 28 pontos e ocupando a segunda colocação, empatado em número de pontos com o líder Al-Qadsiah.

Já no cenário da elite asiática, o Al-Nassr conseguiu recuperar o equilíbrio ao vencer o Navbahor, do Uzbequistão, por 3 a 1 na segunda rodada, após a derrota para o Al-Ain, dos Emirados, na primeira rodada por 4 a 0, enquanto seu jogo contra o Al-Wasl, dos Emirados, pela terceira rodada foi adiado, conforme anunciado pela Confederação Asiática de Futebol.

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02 de nov. de 2026

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Postecoglou decidiu deixar de fora uma série de destaques da equipe da lista do Al-Nassr que viaja ao Uzbequistão, em preparação para o confronto contra o Pakhtakor, pelas disputas da Liga dos Campeões da Ásia da Elite, encabeçados pelo astro português Cristiano Ronaldo, além dos franceses Mohamed Simakan e Kingsley Coman, conforme noticiado pelo jornal saudita "Al-Riyadiah".

A decisão de poupar Ronaldo e seus companheiros vem no âmbito do cuidado da comissão técnica em evitar sobrecarregar ainda mais as peças titulares, especialmente diante da sequência de jogos e das várias competições que a equipe disputa, já que Postecoglou busca preservar o preparo físico de seus astros para os compromissos que estão por vir.

Em contrapartida, a lista registrou a inclusão de Abdulrahman Sufyani, que terá a oportunidade de acompanhar a equipe em sua viagem continental, enquanto o trio de maior destaque desfalca o confronto, conforme revelou o jornal "Al-Riyadiah" a respeito das escolhas do treinador antes da viagem ao Uzbequistão.

O Al-Nassr espera que a política de rodízio de jogadores e de poupar os astros se reflita de forma positiva em sua trajetória na Liga dos Campeões da Ásia da Elite, sobretudo porque a equipe almeja seguir na disputa pelo título continental, paralelamente ao seu esforço para manter sua posição na liderança da Liga Roshn ao longo das próximas rodadas.

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