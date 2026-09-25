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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Surpresa: Bahrein reivindica os pontos do Catar apesar da derrota, e o motivo é a Copa do Mundo!

A. Madibo
Iémen x Catar
Iémen
Catar
Gulf Cup
Bahrein x Emirados Árabes Unidos
Bahrein
Emirados Árabes Unidos
Catar
Iêmen
Barein
Emirados Árabes Unidos

O Catar perde os três pontos apesar da vitória?

A seleção do Bahrein provocou uma surpresa retumbante, ao reivindicar os pontos de sua partida contra o Catar na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", apesar da derrota.

A seleção do Bahrein perdeu para o Catar pelo placar de 2 a 0, ontem, quinta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

Os canais cataris "Al-Kass" afirmaram que a seleção do Bahrein protestou contra a participação de Assim Madibo, jogador da seleção do Catar, na partida, alegando sua suspensão de 5 jogos na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A Federação Internacional de Futebol "Fifa" havia suspendido Madibo por 5 jogos, após a expulsão que recebeu por sua entrada violenta em Ismaël Koné, jogador da seleção do Canadá, na segunda rodada da fase de grupos do Mundial.

O Catar disputou apenas uma única partida após o confronto contra o Canadá, contra a Bósnia e Herzegovina, na terceira rodada da fase de grupos do Mundial, antes de deixar o torneio, sem disputar nenhum outro jogo antes do torneio do Golfo.

Caso o protesto da seleção do Bahrein seja aceito, ela receberá os pontos da partida, saltando para a segunda colocação do segundo grupo com 3 pontos, atrás da seleção dos Emirados Árabes Unidos, líder, pelo saldo de gols, enquanto a seleção do Catar cairá para a terceira colocação, sem pontos.

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