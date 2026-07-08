Surpresa: apesar das declarações de seu irmão... Hossam Hassan corre o risco de ser punido após sua alusão enigmática

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, corre o risco de sofrer uma punição disciplinar da Federação Internacional de Futebol (FIFA), devido ao incidente ocorrido durante o confronto contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que envolveu uma breve discussão com o capitão do “Tango”, Lionel Messi, um gesto que gerou ampla polêmica na linha de contato.

O jornal britânico “The Sun” informou nesta quarta-feira que Hossam Hassan pode ser alvo de uma investigação da “FIFA”, depois de ter feito, durante a partida, um gesto cruzando os braços em forma de “X”, após uma discussão com Messi, que se dirigiu a ele dizendo: “Qual é o seu problema?”.

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O jornal explicou que esse gesto é normalmente usado para denunciar atos de racismo, mas os motivos para seu uso naquele momento ainda não estão claros, o que pode levar a Comissão Disciplinar da “FIFA” a analisar o caso antes de tomar qualquer decisão.

A reportagem do “The Sun” contradiz as declarações à imprensa feitas por Ibrahim Hassan, diretor da seleção egípcia e irmão do técnico.

Ibrahim Hassan disse, pelo canal “MBC Egito”, no início do dia: “Existem instruções da FIFA nos vestiários, informando que esse gesto deve ser usado quando se quer expressar que está sendo injustiçado”.

Ele acrescentou: “O árbitro não soube como agir com Hossam: se deveria seguir as instruções da FIFA, especialmente por se tratar de um gesto permitido, ou se deveria demonstrar a raiva que sentia e expulsá-lo”.

Esses desdobramentos ocorrem na esteira da onda de indignação que tomou conta da delegação da seleção egípcia, após a derrota emocionante para a Argentina por 3 a 2, em uma partida marcada por várias decisões arbitrais controversas.

Hossam Hassan criticou duramente a arbitragem após a partida, afirmando que sua equipe sofreu uma “injustiça evidente”, antes de fazer declarações contundentes nas quais disse: “Se eles querem coroar a Argentina como campeã da Copa do Mundo, por que deixaram as demais seleções participarem?”.

Nesse mesmo contexto, a Federação Egípcia de Futebol apresentou uma reclamação oficial à “FIFA”, solicitando a abertura de uma investigação sobre as decisões arbitrais ocorridas na partida, além da exclusão do árbitro francês François Litxer e de toda a sua equipe da arbitragem dos demais jogos do torneio.

A Federação Egípcia de Futebol afirmou que várias decisões decisivas, principalmente a não revisão de algumas jogadas por meio da tecnologia de vídeo-árbitro (VAR), geraram amplas dúvidas sobre a imparcialidade da arbitragem, considerando que esses erros tiveram impacto direto no resultado da partida e provocaram indignação entre os jogadores, a comissão técnica e a torcida.

A partida foi marcada por grande polêmica após a anulação de um gol da seleção egípcia por uma falta no início do ataque, antes que a seleção argentina marcasse o gol da vitória nos últimos instantes, em meio a reclamações egípcias pedindo a marcação de dois pênaltis no ataque que antecedeu diretamente o gol, o que agravou a crise que ainda lança uma sombra sobre o torneio.