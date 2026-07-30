Surpresa: Al-Diriyah entra na corrida pela contratação de Mohamed Salah

O clube Al-Diriyah entrou na disputa pela contratação do egípcio Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool, durante a atual janela de transferências de verão.

Salah deixou o Liverpool após o fim da última temporada, depois de 9 anos passados no estádio de Anfield, tendo seu nome ligado a diversos clubes do Roshn Saudi League, como Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Qadsiah.

No entanto, o jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu revelou um novo clube saudita que deseja contratar o astro egípcio: o Al-Diriyah, recém-promovido da Yelo League para o Roshn Saudi League.

Sabuncuoglu afirmou, em um vídeo em seu canal no site "YouTube", que o Al-Diriyah, junto com outro clube da liga saudita, monitoram a situação de Mohamed Salah, a fim de intervir caso sua transferência para o Besiktas fracasse.

Salah havia chegado a estágios avançados em suas negociações com o clube turco, mas elas foram interrompidas no período recente, por causa de divergências em relação a algumas cláusulas contratuais, especialmente no que diz respeito ao seu agente, Ramy Abbas.

Apesar disso, o jornalista turco garantiu que o Besiktas continua sendo o detentor da maior chance de contratar Salah, especialmente por ser o autor da proposta financeira mais alta, apesar da existência de negociações de dois clubes da liga americana.

Vale lembrar que Salah conquistou diversos títulos individuais e coletivos em sua carreira futebolística, especialmente com o Liverpool, com destaque para a conquista do título da Premier League por duas vezes, e da Liga dos Campeões da Europa, do Mundial de Clubes e da Supercopa da Europa uma única vez.