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Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal, aproximou-se da desistência da disputa pela candidatura à presidência da FIFA, depois que diminuíram as chances de sua concorrência ao atual presidente Gianni Infantino nas próximas eleições.

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Esse desdobramento coloca os opositores de Infantino diante da necessidade de buscar um candidato alternativo, depois de contarem com o treinador francês como o concorrente mais destacado e o mais capaz de travar uma forte disputa eleitoral.

O jornal francês “L'Équipe” noticiou que Wenger caminha para não disputar a corrida, com a expectativa de que sua posição se esclareça durante o congresso eleitoral da Fifa, marcado para a capital marroquina, Rabat, no dia 18 de março.

Ao longo dos últimos dois meses e meio, o nome do treinador francês foi levantado para enfrentar Infantino, mas a ideia da candidatura permaneceu objeto de hesitação, sem que se chegasse a uma decisão final anunciada.

Desde o fim de agosto passado, o ex-treinador do Arsenal estudou seriamente a possibilidade de concorrer contra o presidente da Fifa, após o crescimento de seu descontentamento com a forma de administrar a organização, chegando a sentir, em alguns períodos, que era preciso agir para impedir que Infantino obtivesse um novo mandato de 4 anos.

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No entanto, seu entusiasmo não se manteve no mesmo ritmo, já que ele por vezes tendia a desistir, partindo da convicção de que seria difícil enfrentar a influência do atual presidente.

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A hesitação de Wenger não se limitou aos cálculos eleitorais, mas se estendeu à própria natureza do cargo, pois ele considerou que a presidência da entidade internacional o afastaria muito do gramado, campo no qual se concentra sua experiência profissional.

Também o assaltou a crença de que seria difícil enfrentar o que o relatório descreveu como o apadrinhamento que cerca Infantino, o que reforçou as probabilidades de ele desistir de disputar a competição, apesar de sua oposição ao atual estilo de gestão.

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Os opositores de Infantino viam Wenger como um candidato ideal, graças à sua fama mundial e à sua imagem associada à integridade, além de sua competência e ampla experiência.

Apesar de pertencer ao continente europeu, ele não está ligado à União das Associações Europeias de Futebol, a “Uefa”, além de gozar de prestígio na África e na Ásia, e ter trabalhado durante anos com as 211 associações-membro da Fifa, na condição de diretor de desenvolvimento do futebol mundial.

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A possibilidade de sua candidatura também recebeu o apoio de uma ala dentro da administração da Fifa, que se cansou do estilo de Infantino na gestão da organização e pressionou no sentido de apresentar um concorrente vindo de dentro do cenário futebolístico internacional.

A divergência entre Wenger e o presidente da Fifa veio à tona publicamente em torno da proposta de venda de participações na Copa do Mundo, pois o treinador francês criticou o projeto, disse que soube dele pela imprensa e pediu seu cancelamento, exigindo a existência de uma “Fifa independente” que sirva ao futebol com compromisso, transparência e integridade.

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Por outro lado, a União das Associações Europeias de Futebol, a “Uefa”, afirmou repetidamente que apresentaria um candidato para enfrentar Infantino, mas a identidade desse nome ainda não ficou clara, num momento em que o tempo se estreita para os opositores escolherem um substituto.

O prazo final para a apresentação das candidaturas chega no dia 18 de novembro, o que coloca os adversários do atual presidente diante de uma corrida contra o tempo, especialmente se for confirmada a desistência de Wenger, a quem viam como o candidato com mais chances de enfrentá-lo.