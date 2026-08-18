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imago-sport-1075709910.jpgAbdullah Ahmed

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Surpresa a caminho: Trabzon vai reunir Salah e Benzema?

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As negociações começaram

Relatos da imprensa turca lançaram uma surpresa ao apontar a possibilidade de o francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal saudita, se juntar às fileiras do Trabzonspor, ficando ao lado do egípcio Mohamed Salah na linha de ataque.

O futuro de Benzema com o Al-Hilal parece incerto, já que vários relatos da imprensa falaram sobre a possibilidade de rescisão de seu contrato antes do fechamento da atual janela de transferências de verão.

O Al-Hilal deseja contratar um novo atacante a pedido do técnico Simone Inzaghi, e surgem nomes como Harry Kane, Ollie Watkins e Victor Osimhen.

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Por sua vez, o renomado jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu afirmou, por meio de sua conta na plataforma X, que o Trabzonspor entrou em negociações com Benzema para contratá-lo neste verão.

Acrescentou que o Trabzonspor ainda não chegou a um acordo com o Al-Hilal a respeito de Darwin Núñez, mas que o clube turco pode voltar sua bússola para o companheiro dele, Benzema, depois que "foi oferecido ao clube, e as conversas começaram entre as duas partes".

Benzema juntou-se ao Al-Hilal na janela de transferências de inverno, em janeiro passado, após rescindir seu contrato com o Al-Ittihad, mas não conseguiu conquistar o título da Saudi Pro League com o Zaeem na temporada passada.

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