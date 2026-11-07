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Traduzido por

Superou todas as estatísticas da temporada passada: Havertz assina marca chocante

Arsenal x Hull
Arsenal
Hull
Premier League
K. Havertz
B. Saka
England
Alemanha

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Novos números revelaram uma situação incomum para o jogador alemão Kai Havertz, estrela do Arsenal no Campeonato Inglês, a partir do registro de suas movimentações na partida deste sábado contra o Hull City, pela décima rodada da competição.

Segundo estatística divulgada pela rede "Opta", Havertz caiu em impedimento 15 vezes nesta temporada, a mais recente delas hoje diante do Hull City, um número que já supera o de qualquer jogador do time cujos impedimentos foram registrados ao longo de toda a temporada passada.

Bukayo Saka foi quem teve o maior número nas fileiras do Arsenal na temporada passada, com 14 casos de impedimento, mas Havertz o superou rapidamente antes mesmo de completar a temporada atual.

A equipe do treinador Mikel Arteta lidera a tabela de classificação do Campeonato Inglês, antes da partida de hoje, com 24 pontos, enquanto o Hull City ocupa a décima terceira posição, com 11 pontos.

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