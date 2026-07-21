Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Superou o Leipzig... Clube espanhol anuncia a primeira contratação de verão do Al-Nassr

Mercado da bola
Al-Nassr
Mallorca
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Espanha

O "Real Madrid" abre o mercado de verão

Um clube espanhol revelou o primeiro reforço do Al-Nassr para a próxima janela de transferências de verão, antes mesmo de o próprio clube saudita o anunciar.

O jornal saudita "Arriyadiyah" divulgou declarações de Héctor Martín, responsável pela comunicação do Real Maiorca, através das quais anunciou a transferência do médio português Samu Costa para o Al-Nassr.

Martín afirmou: "O negócio ficou fechado entre o Maiorca e o Al-Nassr, e foi alcançado um acordo final entre ambos relativamente à transferência de Samu Costa, depois de o clube saudita ter superado a proposta do Leipzig alemão e outras propostas europeias".

De acordo com o que o jornal saudita "Okaz" revelou anteriormente, o Al-Nassr acordou a contratação do médio português por 9 milhões de euros, a serem pagos em duas fases, o que é considerado um valor reduzido.

Desta forma, Samu Costa será o primeiro reforço contratado pelo Al-Nassr durante a janela de transferências de verão, uma vez que ainda não contratou qualquer jogador devido à crise financeira que atravessa.

Amistosos de clubes
Mallorca crest
Mallorca
MLL
PSG crest
PSG
PSG

Samu Costa possui um percurso de destaque, que passou maioritariamente em Espanha, onde jogou pelo Almería entre 2020 e 2023, antes de se transferir para o Real Maiorca, ao serviço do qual joga até ao momento.

A nível internacional, Costa iniciou o seu percurso com a seleção de Portugal ao lado de Cristiano Ronaldo desde outubro de 2024, mas apenas participou em 7 jogos.

O jogador de 25 anos foi convocado para representar Portugal no Mundial de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mas participou apenas num único jogo, como suplente durante 20 minutos, no empate a zero frente à Colômbia na terceira jornada da fase de grupos.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google