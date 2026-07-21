Um clube espanhol revelou o primeiro reforço do Al-Nassr para a próxima janela de transferências de verão, antes mesmo de o próprio clube saudita o anunciar.

O jornal saudita "Arriyadiyah" divulgou declarações de Héctor Martín, responsável pela comunicação do Real Maiorca, através das quais anunciou a transferência do médio português Samu Costa para o Al-Nassr.

Martín afirmou: "O negócio ficou fechado entre o Maiorca e o Al-Nassr, e foi alcançado um acordo final entre ambos relativamente à transferência de Samu Costa, depois de o clube saudita ter superado a proposta do Leipzig alemão e outras propostas europeias".

De acordo com o que o jornal saudita "Okaz" revelou anteriormente, o Al-Nassr acordou a contratação do médio português por 9 milhões de euros, a serem pagos em duas fases, o que é considerado um valor reduzido.

Desta forma, Samu Costa será o primeiro reforço contratado pelo Al-Nassr durante a janela de transferências de verão, uma vez que ainda não contratou qualquer jogador devido à crise financeira que atravessa.

Samu Costa possui um percurso de destaque, que passou maioritariamente em Espanha, onde jogou pelo Almería entre 2020 e 2023, antes de se transferir para o Real Maiorca, ao serviço do qual joga até ao momento.

A nível internacional, Costa iniciou o seu percurso com a seleção de Portugal ao lado de Cristiano Ronaldo desde outubro de 2024, mas apenas participou em 7 jogos.

O jogador de 25 anos foi convocado para representar Portugal no Mundial de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mas participou apenas num único jogo, como suplente durante 20 minutos, no empate a zero frente à Colômbia na terceira jornada da fase de grupos.