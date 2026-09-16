O técnico Vincent Kompany também ainda tem vínculo com o clube por cerca de três anos. Freund chegou a Munique no verão de 2023, vindo do RB Salzburg, depois de ter atuado por mais de 17 anos na direção esportiva do clube austríaco.

Ele descreveu o maior campeão alemão como uma "questão de coração". Na "empolgante jornada" em comum, eles "ainda têm muita coisa pela frente. É extremamente gratificante seguir dando novos impulsos juntos para manter o FC Bayern onde nossos torcedores e todos nós queremos vê-lo: bem, bem no topo".

O diretor-executivo do clube, Dreesen, afirmou que Freund tem "um papel central em todas as nossas decisões esportivas". Os sucessos dos últimos anos seriam "também mérito de seu excelente trabalho". Além disso, Freund mantém uma "excelente troca" com o técnico Kompany, está "próximo do elenco e, ao mesmo tempo, tem uma visão de toda a área esportiva". Freund "mais do que correspondeu às expectativas depositadas nele", elogiou Dreesen.

Como é a relação entre Max Eberl e Christoph Freund no FC Bayern de Munique?

O chefe do futebol, Eberl, chamou Freund de "uma parte valiosa da nossa equipe, uma referência importante na área esportiva, dos profissionais com a comissão até o FC Bayern Campus". Sobre a relação entre os dois, ele disse: "Nós nos complementamos no dia a dia, a colaboração é prazerosa e está sempre voltada para o objetivo comum de fazer o FC Bayern avançar continuamente."

No passado, a relação entre Freund e Eberl nem sempre foi descrita como excelente. Mas os dois parecem ter se acertado em prol do maior campeão alemão.