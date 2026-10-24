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Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Superando Van Dijk: Gabriel disputa com os atacantes a partir do coração da defesa

Arsenal x Everton
Arsenal
Everton
Premier League
Gabriel
V. van Dijk
M. Keane
England
Brasil
Países Baixos

Fenômeno goleador raro!

O brasileiro Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, seguiu ampliando seu registro de gols na Premier League inglesa, desta vez diante do Everton, na noite deste sábado, pela oitava rodada da competição.

O Arsenal mostrou as garras cedo diante do Everton: o zagueiro Ezri Konsa marcou o primeiro gol após 7 minutos de jogo, na partida disputada no Emirates Stadium, e depois Gabriel Magalhães acrescentou o segundo gol aos 68 minutos.

Gabriel Magalhães tornou-se o zagueiro central com mais gols na Premier League desde sua estreia na competição, em setembro de 2020, segundo uma estatística publicada pela conta da rede CBS Sports no X.

Gabriel marcou 21 gols na Premier League nesse período, superando o holandês Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, que fez 18 gols, enquanto Michael Keane, zagueiro do Everton, ficou em terceiro lugar com 14 gols, de acordo com os números apresentados na mesma estatística.

O Arsenal aproveitou o tropeço do Manchester City por 2 a 1 diante do Aston Villa neste sábado para igualar-se a ele em número de pontos (21) e seguir pressionando a equipe do técnico Enzo Maresca, líder pelo saldo de gols.

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