Superando o Marrocos e a Argélia... O Senegal bate um recorde africano na Copa do Mundo

A seleção do Senegal bateu um recorde africano na história da Copa do Mundo, após golear o Iraque por 5 a 0 na noite desta sexta-feira, na terceira rodada da fase de grupos.

O Senegal tornou-se a primeira seleção africana a marcar cinco gols em uma única partida na história da Copa do Mundo, superando o recorde anterior, que era compartilhado pelas seleções do Marrocos e da Argélia.

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O Marrocos venceu o Haiti por 4 a 2 na terceira rodada da fase de grupos da atual edição da Copa do Mundo, assim como a Argélia venceu a Coreia do Sul pelo mesmo placar na primeira fase da Copa do Mundo de 2014.

O jogo também testemunhou uma conquista individual de Ismaïla Sarr, estrela dos Leões da Teranga, que elevou sua contagem para 4 gols ao longo de suas participações na Copa do Mundo, tornando-se o maior artilheiro histórico da seleção senegalesa na competição, ultrapassando Baba Bouba Diop, que marcou 3 gols.

Com essa derrota, a seleção iraquiana foi eliminada da Copa do Mundo, terminando em último lugar no seu grupo, sem nenhum ponto, enquanto o Senegal aguarda a possibilidade de se classificar para as oitavas de final entre as melhores terceiras colocadas, após somar 3 pontos.



