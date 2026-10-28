O português Cristiano Ronaldo venceu a disputa pelo prêmio "BOAT", lançado pela União Europeia de Futebol Associado e pela revista "France Football" para eleger o melhor jogador da história entre os vencedores da Bola de Ouro, superando seu rival argentino Lionel Messi e vários outros ídolos do esporte.

Segundo o site oficial do prêmio Bola de Ouro, a consagração de Ronaldo veio graças à edição que ele conquistou em 2008, quando era jogador do Manchester United, acrescentando mais uma conquista à sua brilhante trajetória, após liderar a votação popular realizada pelo site da Bola de Ouro, mediante uma taxa de um euro por voto.

Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, ficou em segundo lugar pela edição de 2012, enquanto Ronaldo também ocupou a terceira colocação, por sua conquista do prêmio em 2017, em uma votação encerrada na madrugada de terça para quarta-feira.

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Ronaldo e Messi na liderança da corrida dos ídolos

A UEFA e a "France Football" permitiram ao público escolher o vencedor do prêmio "BOAT", sigla para a expressão "o melhor de todos os tempos", entre dez jogadores que já venceram a Bola de Ouro ao menos duas vezes cada um.

A lista incluiu Ronaldo, vencedor do prêmio cinco vezes, e Messi, dono de oito títulos, além do holandês Marco van Basten e do francês Michel Platini, cada um com três títulos, bem como o holandês Johan Cruyff, com três Bolas de Ouro.

A lista também incluiu o brasileiro Ronaldo, o alemão Franz Beckenbauer, o inglês Kevin Keegan, o argentino Alfredo di Stéfano e o alemão Karl-Heinz Rummenigge, após cada um deles ter vencido o prêmio duas vezes.

A primeira Bola de Ouro: o início da jornada de Ronaldo

Ronaldo conquistou a primeira Bola de Ouro de sua carreira em 2008, superando Messi e o espanhol Fernando Torres, durante seu período de brilho no Manchester United.

Depois disso, o astro português acrescentou mais quatro Bolas de Ouro ao seu histórico, nos anos de 2013, 2014, 2016 e 2017, todas durante sua passagem pelo Real Madrid.

Quanto ao sistema de votação do prêmio "BOAT", foi exigido o pagamento de um euro para participar, com os votantes concorrendo a um sorteio de dois ingressos para assistir à cerimônia da Bola de Ouro de 2027.

Vale lembrar que Harry Kane, astro do Bayern de Munique e da seleção da Inglaterra, foi consagrado com o título do prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2026, e recebeu o troféu na cerimônia realizada na última segunda-feira, na cidade de Londres.