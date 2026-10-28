Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-FIFA-BALLONDOR-AWARDAFP
Traduzido por

Superando Messi: Cristiano Ronaldo conquista o prêmio de melhor da história da Bola de Ouro

C. Ronaldo
L. Messi
Portugal
Argentina

A versão de Cristiano Ronaldo em 2008 derrota todas as lendas

O português Cristiano Ronaldo venceu a disputa pelo prêmio "BOAT", lançado pela União Europeia de Futebol Associado e pela revista "France Football" para eleger o melhor jogador da história entre os vencedores da Bola de Ouro, superando seu rival argentino Lionel Messi e vários outros ídolos do esporte.

Segundo o site oficial do prêmio Bola de Ouro, a consagração de Ronaldo veio graças à edição que ele conquistou em 2008, quando era jogador do Manchester United, acrescentando mais uma conquista à sua brilhante trajetória, após liderar a votação popular realizada pelo site da Bola de Ouro, mediante uma taxa de um euro por voto.

Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, ficou em segundo lugar pela edição de 2012, enquanto Ronaldo também ocupou a terceira colocação, por sua conquista do prêmio em 2017, em uma votação encerrada na madrugada de terça para quarta-feira.

نتيجة التصويت على جائزة الأفضل في تاريخ الكرة الذهبيةballondor.com

Ronaldo e Messi na liderança da corrida dos ídolos

A UEFA e a "France Football" permitiram ao público escolher o vencedor do prêmio "BOAT", sigla para a expressão "o melhor de todos os tempos", entre dez jogadores que já venceram a Bola de Ouro ao menos duas vezes cada um.

A lista incluiu Ronaldo, vencedor do prêmio cinco vezes, e Messi, dono de oito títulos, além do holandês Marco van Basten e do francês Michel Platini, cada um com três títulos, bem como o holandês Johan Cruyff, com três Bolas de Ouro.

A lista também incluiu o brasileiro Ronaldo, o alemão Franz Beckenbauer, o inglês Kevin Keegan, o argentino Alfredo di Stéfano e o alemão Karl-Heinz Rummenigge, após cada um deles ter vencido o prêmio duas vezes.

A primeira Bola de Ouro: o início da jornada de Ronaldo

Ronaldo conquistou a primeira Bola de Ouro de sua carreira em 2008, superando Messi e o espanhol Fernando Torres, durante seu período de brilho no Manchester United.

Depois disso, o astro português acrescentou mais quatro Bolas de Ouro ao seu histórico, nos anos de 2013, 2014, 2016 e 2017, todas durante sua passagem pelo Real Madrid.

Quanto ao sistema de votação do prêmio "BOAT", foi exigido o pagamento de um euro para participar, com os votantes concorrendo a um sorteio de dois ingressos para assistir à cerimônia da Bola de Ouro de 2027.

Vale lembrar que Harry Kane, astro do Bayern de Munique e da seleção da Inglaterra, foi consagrado com o título do prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2026, e recebeu o troféu na cerimônia realizada na última segunda-feira, na cidade de Londres.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google