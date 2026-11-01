Superando lenda do City: feito histórico de Havertz na Premier League

O alemão Kai Havertz, atacante do Arsenal, alcançou um feito histórico na Premier League, após marcar um gol para sua equipe contra o Liverpool, durante o confronto entre os dois times no estádio Anfield, neste domingo, válido pela nona rodada da Premier League.

O gol de Havertz saiu aos 16 minutos de partida, dando ao atacante do Arsenal a liderança da lista de artilheiros alemães na história da Premier League, ao chegar ao seu 46º gol na competição, segundo a rede "Opta".

Com esse feito, Havertz superou seu compatriota Ilkay Gündogan, ídolo do Manchester City, que detinha o recorde após ter marcado 45 gols ao longo de sua trajetória na Premier League.

O atual atacante do Arsenal e ex-jogador do Chelsea conseguiu escrever seu nome com letras de ouro na história da competição, ao se tornar o jogador alemão com mais gols na Premier League, superando um grupo de alguns dos mais destacados jogadores alemães que já atuaram como profissionais na Inglaterra.

Esse feito dá a Havertz um novo impulso moral, especialmente por ter acontecido durante um confronto difícil contra o Liverpool no estádio Anfield, confirmando sua posição como um dos mais destacados atacantes alemães que deixaram uma marca clara na história da Premier League.