Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Sunderland AFC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Bart DHanis
Traduzido por

Sunderland surpreende com grande notícia sobre Brian Brobbey

Sunderland

Brian Brobbey renovou seu contrato com o Sunderland até meados de 2031, anunciou o clube em seus canais oficiais.

Brobbey chegou do Ajax no verão de 2025 por 20 milhões de euros. Em sua primeira temporada na Premier League, marcou sete gols e deu uma assistência. O ponto alto foi o gol da vitória contra o arquirrival Newcastle United.

Brobbey disse ao site do clube estar radiante com o novo contrato. "Significa muito. A confiança do clube, dos jogadores e da comissão técnica. Isso significa muito para mim."

"Foi uma temporada incrível. O clube tinha acabado de subir de divisão, então eu nunca esperava que conseguíssemos uma vaga em competições europeias. Foi maravilhoso", acrescentou.

Próximas partidas
SUN

SUN

Liga Europa

05 de nov. de 2026

DZG

DZG

Nesta temporada, Brobbey disputou apenas sete partidas pela Premier League. Marcou três gols, todos contra o Manchester City no Etihad Stadium (3-5).

Brobbey está na fase final da recuperação de uma lesão nos músculos posteriores da coxa, sofrida enquanto defendia a seleção da Holanda na partida da Liga das Nações contra a Alemanha (1-1).

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google