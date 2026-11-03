Sunderland surpreende com grande notícia sobre Brian Brobbey

Brian Brobbey renovou seu contrato com o Sunderland até meados de 2031, anunciou o clube em seus canais oficiais.
Brobbey chegou do Ajax no verão de 2025 por 20 milhões de euros. Em sua primeira temporada na Premier League, marcou sete gols e deu uma assistência. O ponto alto foi o gol da vitória contra o arquirrival Newcastle United.
Brobbey disse ao site do clube estar radiante com o novo contrato. "Significa muito. A confiança do clube, dos jogadores e da comissão técnica. Isso significa muito para mim."
"Foi uma temporada incrível. O clube tinha acabado de subir de divisão, então eu nunca esperava que conseguíssemos uma vaga em competições europeias. Foi maravilhoso", acrescentou.
Nesta temporada, Brobbey disputou apenas sete partidas pela Premier League. Marcou três gols, todos contra o Manchester City no Etihad Stadium (3-5).
Brobbey está na fase final da recuperação de uma lesão nos músculos posteriores da coxa, sofrida enquanto defendia a seleção da Holanda na partida da Liga das Nações contra a Alemanha (1-1).