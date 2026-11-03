Sunderland surpreende com grande notícia sobre Brian Brobbey

Brian Brobbey renovou seu contrato com o Sunderland até meados de 2031, anunciou o clube em seus canais oficiais.

Brobbey chegou do Ajax no verão de 2025 por 20 milhões de euros. Em sua primeira temporada na Premier League, marcou sete gols e deu uma assistência. O ponto alto foi o gol da vitória contra o arquirrival Newcastle United.

Brobbey disse ao site do clube estar radiante com o novo contrato. "Significa muito. A confiança do clube, dos jogadores e da comissão técnica. Isso significa muito para mim."

"Foi uma temporada incrível. O clube tinha acabado de subir de divisão, então eu nunca esperava que conseguíssemos uma vaga em competições europeias. Foi maravilhoso", acrescentou.

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Nesta temporada, Brobbey disputou apenas sete partidas pela Premier League. Marcou três gols, todos contra o Manchester City no Etihad Stadium (3-5).

Brobbey está na fase final da recuperação de uma lesão nos músculos posteriores da coxa, sofrida enquanto defendia a seleção da Holanda na partida da Liga das Nações contra a Alemanha (1-1).