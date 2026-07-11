Suicídio ou assassinato? Novos desdobramentos no mistério da morte do astro sul-africano

A polícia da África do Sul abriu uma investigação após a descoberta do corpo de Jaiden Adams, astro do Sundowns, dentro de uma residência na cidade da Cidade do Cabo, neste sábado.

Jaiden Adams disputou com a África do Sul a fase final da Copa do Mundo de 2026, antes de ser eliminado nas oitavas de final pelo Canadá.

O site de notícias IOL informou que Adams morreu por suicídio, mas a polícia não confirmou oficialmente a causa da morte, limitando-se a anunciar a abertura de uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Van Vyk, porta-voz da polícia, confirmou que os policiais receberam uma denúncia e se dirigiram ao local por volta das 11h da manhã. “As circunstâncias em torno deste incidente ainda estão sob investigação.”

A morte de Adams ocorreu após um período difícil vivido por sua família, já que sua avó, Mariana Adams, faleceu aos 72 anos em um hospital da cidade de Stellenbosch no dia 17 de junho, apenas um dia antes do confronto da África do Sul contra a República Tcheca na Copa do Mundo.

Apesar de ter recebido a notícia da morte da avó antes da partida, Adams foi titular no jogo que terminou empatado em 1 a 1 e, em seguida, entrou como reserva na vitória histórica sobre a Coreia do Sul.

Sua avó foi enterrada no dia 27 de junho, enquanto Adams ainda estava com a seleção de seu país nos Estados Unidos.

Jaden Adams nasceu na Cidade do Cabo em maio de 2001 e passou pela base do clube Stellenbosch, antes de se tornar o primeiro jogador formado pela base a assinar um contrato profissional com o clube em agosto de 2020.

Ele disputou 139 partidas pelo Stellenbosch, nas quais marcou 9 gols e deu 10 assistências. Seu excelente desempenho levou-o a integrar a seleção sul-africana sob o comando do técnico Hugo Broos, e ele fez parte da equipe que conquistou a medalha de bronze na Copa Africana das Nações de 2023.

Em janeiro de 2025, ele se transferiu para o Mamelodi Sundowns com um contrato de cerca de três anos e meio.