Sucic marca de pênalti novamente e abre o placar contra o Stuttgart
O meio-campista croata Petar Sucic manteve o bom aproveitamento na marca do pênalti ao converter uma cobrança decisiva e colocar a Inter no caminho da vitória por 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart, pela Champions League, na noite de quarta-feira. Depois de também marcar de pênalti em Bérgamo dias antes, Sucic ditou o ritmo no meio-campo em San Siro, antes de Lautaro Martinez fazer o segundo gol e confirmar a terceira vitória europeia consecutiva da Inter.
"Consegui marcar de pênalti em dois jogos consecutivos, estou feliz por ter contribuído para a vitória do time", disse Sucic nas entrevistas após a partida. "O grupo tem uma mentalidade muito forte e está sempre muito unido. A temporada é longa e podemos ter problemas e lesões."
Sucic fala sobre conselhos de Calhanoglu e Zielinski para cobranças de pênalti
Com Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski, cobradores habituais de pênalti, fora por lesão, Sucic assumiu a responsabilidade mais uma vez e cobrou com tranquilidade. Ao ser questionado se a dupla havia lhe dado dicas para as cobranças, o meio-campista elogiou a qualidade dos companheiros e demonstrou confiança em si mesmo.
"Se Calhanoglu e Zielinski me deram conselhos sobre pênaltis? Eles estão entre os melhores do mundo. Tenho muita confiança em mim mesmo e estou feliz porque marquei dois gols em dois jogos", explicou Sucic.
Lições dos cruzamentos em Bérgamo e versatilidade no meio-campo
Sucic destacou que a Inter corrigiu os erros defensivos nos cruzamentos sofridos no fim do jogo em Bérgamo e demonstrou satisfação por atuar como armador mais recuado sob o comando de Cristian Chivu.
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"Acho que também fizemos muitas coisas boas em Bérgamo e estávamos à frente, mas, no fim, sofremos com os cruzamentos deles. O Stuttgart também tentou isso hoje, mas defendemos muito melhor nessa situação", observou. "Armador? Estou feliz. Acho que posso jogar em todas as funções do meio-campo, e o técnico também me utilizou dessa forma. Estou pronto para dar o meu melhor, só quero ajudar o time."
Busca por vaga entre os oito primeiros, jogo a jogo
Embora a classificação automática entre os oito primeiros na fase de liga da Champions League continue sendo o objetivo, Sucic pediu que a Inter mantenha os pés no chão diante de uma sequência exigente de jogos.
"Os oito primeiros? Esse é o objetivo, mas vamos olhar jogo a jogo e ver onde estamos", acrescentou. O próximo compromisso da Inter será fora de casa contra o Borussia Dortmund, na quarta-feira, 9 de dezembro.