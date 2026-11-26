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Petar Sucic marcou de pênalti pelo segundo jogo seguido e abriu caminho para a vitória da Inter por 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart, pela Champions League, em San Siro. Após a partida, o meio-campista croata elogiou Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski, especialistas em pênaltis que estão lesionados, e destacou a melhora da Inter na defesa contra cruzamentos.

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Sucic marca de pênalti novamente e abre o placar contra o Stuttgart

O meio-campista croata Petar Sucic manteve o bom aproveitamento na marca do pênalti ao converter uma cobrança decisiva e colocar a Inter no caminho da vitória por 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart, pela Champions League, na noite de quarta-feira. Depois de também marcar de pênalti em Bérgamo dias antes, Sucic ditou o ritmo no meio-campo em San Siro, antes de Lautaro Martinez fazer o segundo gol e confirmar a terceira vitória europeia consecutiva da Inter.

"Consegui marcar de pênalti em dois jogos consecutivos, estou feliz por ter contribuído para a vitória do time", disse Sucic nas entrevistas após a partida. "O grupo tem uma mentalidade muito forte e está sempre muito unido. A temporada é longa e podemos ter problemas e lesões."

Sucic fala sobre conselhos de Calhanoglu e Zielinski para cobranças de pênalti

Com Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski, cobradores habituais de pênalti, fora por lesão, Sucic assumiu a responsabilidade mais uma vez e cobrou com tranquilidade. Ao ser questionado se a dupla havia lhe dado dicas para as cobranças, o meio-campista elogiou a qualidade dos companheiros e demonstrou confiança em si mesmo.

"Se Calhanoglu e Zielinski me deram conselhos sobre pênaltis? Eles estão entre os melhores do mundo. Tenho muita confiança em mim mesmo e estou feliz porque marquei dois gols em dois jogos", explicou Sucic.

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Lições dos cruzamentos em Bérgamo e versatilidade no meio-campo

Sucic destacou que a Inter corrigiu os erros defensivos nos cruzamentos sofridos no fim do jogo em Bérgamo e demonstrou satisfação por atuar como armador mais recuado sob o comando de Cristian Chivu.

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"Acho que também fizemos muitas coisas boas em Bérgamo e estávamos à frente, mas, no fim, sofremos com os cruzamentos deles. O Stuttgart também tentou isso hoje, mas defendemos muito melhor nessa situação", observou. "Armador? Estou feliz. Acho que posso jogar em todas as funções do meio-campo, e o técnico também me utilizou dessa forma. Estou pronto para dar o meu melhor, só quero ajudar o time."

Busca por vaga entre os oito primeiros, jogo a jogo

Embora a classificação automática entre os oito primeiros na fase de liga da Champions League continue sendo o objetivo, Sucic pediu que a Inter mantenha os pés no chão diante de uma sequência exigente de jogos.

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"Os oito primeiros? Esse é o objetivo, mas vamos olhar jogo a jogo e ver onde estamos", acrescentou. O próximo compromisso da Inter será fora de casa contra o Borussia Dortmund, na quarta-feira, 9 de dezembro.