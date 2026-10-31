Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, o ex-técnico da seleção alemã dificilmente é uma opção para substituir Michael Carrick, que ainda está no cargo. Os dirigentes dos Red Devils pretendem manter Carrick ao menos até depois do jogo contra o Chelsea, na tarde de sábado. Caso ele perca seu "jogo decisivo" contra os Blues, haveria a intenção de seguir com outro treinador à beira do campo.

Romano também cita Unai Emery como possibilidade. Ao contrário de Nagelsmann, o espanhol tem contrato com um clube. Portanto, caso haja um acordo com ele, seria necessário pagar uma compensação pela sua saída. "O Aston Villa quer muito continuar com Emery. Emery está 100% envolvido no projeto, decide tudo o que diz respeito aos jogadores, à tática e à estratégia", afirmou Romano.

Além disso, nos últimos dias, o ex-técnico do Newcastle Eddie Howe e Antonio Conte, que também está sem clube, foram repetidamente citados como possíveis substitutos de Carrick.

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Como o Manchester United começou a temporada?

Após o pior início de temporada da história do clube, o Manchester United ocupa a 16ª posição na tabela da Premier League, com apenas sete pontos em nove jogos. Os Red Devils estão há oito partidas sem vencer, considerando todas as competições. A última vitória veio em meados de setembro, por 4 a 0 sobre o Sabah FK, na Liga dos Campeões.

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Nagelsmann, por sua vez, está disponível após deixar o comando da seleção alemã. O ex-técnico do Bayern de Munique renunciou ao cargo após a eliminação precoce na Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Jürgen Klopp assumiu seu lugar.

Há anos, o Manchester United tenta, sem sucesso, voltar ao topo e, nesse processo, acumulou trocas de treinadores. Muitos especialistas no Reino Unido acreditam que o tempo de Carrick, no cargo desde janeiro e com contrato até 2028, também está perto do fim.