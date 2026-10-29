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Inter Miami CF e FC Cincinnati empataram em 2 a 2 em uma partida eletrizante no Nu Stadium, com os quatro gols marcados no segundo tempo. Luis Suarez abriu o placar após assistência de Casemiro, mas o FC Cincinnati virou rapidamente antes de Riquelme Fillipi empatar aos 90 minutos.

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O clima no Nu Stadium era de expectativa quando Inter Miami CF e FC Cincinnati se enfrentaram em uma partida importante para os dois lados. Terceiro colocado da Conferência Leste e liderado por Lionel Messi e Luis Suarez, o Miami buscava se recuperar da derrota para o New York Red Bulls. O Cincinnati chegou precisando de pontos na disputa por uma vaga nos playoffs. O primeiro tempo foi cauteloso, com as duas equipes priorizando a solidez defensiva, e terminou 0 a 0. Messi recebeu cartão amarelo aos 44 minutos.

Suarez abre o placar após início cauteloso

O jogo ganhou vida aos 61 minutos, quando Luis Suarez voltou a mostrar seu faro de gol. Casemiro deu a assistência, e o uruguaio finalizou para colocar o Inter Miami em vantagem e tranquilizar a torcida da casa. O Miami havia feito duas mudanças no intervalo, com Telasco Segovia e Ian Fray entrando nos lugares de Matías Galarza e Sergio Reguilón. A equipe ganhou confiança e passou a dominar.

Cincinnati vira o jogo de forma dramática

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Quando o Miami parecia caminhar para uma vitória apertada, o jogo mudou de rumo. O Cincinnati, que havia mantido a disciplina, empatou aos 80 minutos com Kenji Mboma Dem, após passe de Evander, e calou a torcida na Flórida. Apenas seis minutos depois, Samuel Gidi virou a partida, completando uma assistência de Tyler Barlow para colocar os visitantes à frente por 2 a 1.

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Fillipi dá a palavra final

Com a derrota se aproximando, o Inter Miami se lançou ao ataque. Riquelme Fillipi, que havia entrado aos 83 minutos no lugar de Germán Berterame, foi o herói. Aos 90 minutos, ele recebeu um cruzamento de Rodrigo De Paul em uma área lotada e finalizou para fazer 2 a 2. O gol provocou uma grande comemoração no banco do Miami e garantiu um resultado que pareceu justo pelo desenrolar da partida.

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Destaques e mudanças táticas

Suarez e Fillipi foram os destaques dos donos da casa, enquanto a assistência de Casemiro no primeiro gol lembrou sua influência desde a retaguarda. Messi teve uma noite mais discreta. Recebeu cartão amarelo pouco antes do intervalo e teve uma finalização bloqueada no segundo tempo. Pelo Cincinnati, jogadores que entraram descansados, como Barlow e T. Anunga, ajudaram a explorar o cansaço da defesa do Miami. Apesar da sequência de gols, a disciplina do Miami foi questionada após a equipe receber três cartões amarelos: Messi aos 44 minutos, Segovia aos 90+3 e Suarez aos 90+4.

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Consequências para a disputa na Conferência Leste

O empate mantém o Inter Miami em uma posição forte entre os três primeiros da Conferência Leste, embora a equipe vá lamentar as falhas defensivas que permitiram ao Cincinnati voltar ao jogo. Para o FC Cincinnati, o ponto é uma demonstração de seu espírito de luta e mantém vivas as esperanças de classificação aos playoffs. As duas equipes mostraram que podem ser adversárias difíceis à medida que a temporada da MLS entra em sua fase mais importante.



