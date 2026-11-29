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Líder invicto do Campeonato Português, o Porto pode abrir 12 pontos de vantagem sobre o Sporting e alcançar, na noite de domingo, o melhor início de campanha na liga portuguesa em 54 anos. Antes do confronto no Estádio do Dragão, o técnico Francesco Farioli cobrou que seus jogadores não tenham medo e “deem a vida pelo FC Porto”.

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Porto invicto busca marca de 54 anos em confronto com o Sporting

Atual campeão, o Porto recebe o Sporting no Estádio do Dragão na noite de domingo, às 20h30, sabendo que a 12ª vitória consecutiva no Campeonato Português ampliará para 12 pontos sua vantagem sobre o rival de Lisboa e garantirá o melhor início de campanha de um time na primeira divisão portuguesa desde 1972/73.

Com a defesa menos vazada da liga, que sofreu apenas cinco gols em 11 jogos, e os artilheiros espanhóis Borja Sainz (seis gols) e Gabri Veiga (cinco gols e quatro assistências), o time de Francesco Farioli busca acabar cedo com as esperanças de título do Sporting, apesar das lesões de Smalling, Vasco Sousa e Gabriel Mec.

“Suar pela camisa e dar a vida pelo FC Porto”

Com os quatro pontas e os três atacantes, Samu, Santiago Gimenez e Andre Silva, disponíveis ao mesmo tempo pela primeira vez nesta temporada, Farioli afirmou que a entrega total e o empenho decidirão o clássico.

“Este é um daqueles jogos em que não pode haver nenhum tipo de medo. Devemos pensar apenas em disputar uma jogada de cada vez, porque é isso que determinará o resultado final”, disse Farioli. “O que conta é a alma do time... os jogadores precisam estar preparados para começar jogando ou entrar durante a partida, para suar pela camisa e dar a vida pelo FC Porto. Não quero fazer contas. Quero ver atitude o tempo todo.”

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Ele acrescentou: “Nos últimos meses, não tivemos o luxo de contar com todos os nossos quatro pontas e três atacantes disponíveis; amanhã será um dos primeiros jogos em que isso acontecerá... Quem começar como camisa 9 amanhã precisa suar pela camisa e dar tudo por este clube.”

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Próximas partidas POR Campeonato Português 15:30 SCP

Farioli destaca lições sobre a pressão e o quadrado de Fonseca no meio-campo

Ao analisar a vitória do Porto por 1 a 0 sobre o Feyenoord, fora de casa, em Roterdã, pela Champions League, Farioli admitiu que seu time precisa recuperar a bola mais cedo e correr alguns metros a mais contra um Sporting reformulado por Paulo Fonseca, seu antigo rival na Ligue 1.

“Quanto à formação em quadrado no meio-campo, acho que é uma das marcas de Paulo Fonseca. No Lille, ele fez isso muito bem com Cabella recuando. Agora vemos Suarez recuar para formar esse quadrado”, explicou Farioli. “O jogo contra o Feyenoord foi um dos nossos mais fracos defensivamente. Faltou capacidade de correr alguns metros a mais para sermos o time que queremos ser... Correr alguns metros a mais que o adversário será uma das chaves para vencer.”

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Torcida no Dragão pode impulsionar vitória importante na disputa pelo título

Farioli ressaltou que o apoio da torcida no Estádio do Dragão será uma força extra essencial para o Porto superar as dificuldades que teve em bolas paradas contra o Sporting no passado.

“Este jogo será disputado não apenas dentro de campo, mas também fora dele. Nesse sentido, o apoio do Estádio do Dragão será uma força extra sem a qual não podemos ter sucesso”, concluiu Farioli.