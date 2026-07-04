Sua nomeação já está praticamente decidida... A Alemanha se prepara para medidas “sem precedentes” com Klopp

A Federação Alemã de Futebol se prepara para dar um passo sem precedentes em sua história recente: conceder ao técnico Jürgen Klopp poderes plenos e quase absolutos para liderar o processo de reconstrução da seleção nacional, em uma tentativa de devolver a “Mannschaft” ao seu lugar entre as principais seleções do mundo após a recente decepção na Copa do Mundo.

O jornal alemão “Bild” informou que a nomeação de Klopp à frente da comissão técnica da seleção está praticamente decidida, já que a Federação pretende conceder a ele a maior margem de autoridade da história do futebol alemão.

O jornal alemão indica que Klopp terá total liberdade para tomar decisões técnicas e administrativas relacionadas à seleção, incluindo a escolha da comissão técnica, a elaboração de planos estratégicos e a reestruturação do sistema de trabalho dentro da equipe principal.

O “Bild” revela que o primeiro passo nessa nova direção consistirá na redistribuição de funções dentro da federação, já que o futuro diretor executivo da Federação Alemã de Futebol não participará diretamente dos assuntos da seleção nacional, mas concentrará seu trabalho no desenvolvimento da infraestrutura do futebol alemão nas categorias de base e na formação de talentos.

Já a gestão da seleção permanecerá inteiramente nas mãos de Klopp e do diretor esportivo Rudi Völler, caso este permaneça no cargo, o que conferirá ao novo técnico uma autonomia sem precedentes na tomada de decisões.

Além disso, Klopp terá liberdade absoluta para escolher sua comissão técnica, podendo contar com quaisquer assistentes que considere adequados.

O jornal citou vários nomes de possíveis candidatos a integrar a nova comissão técnica, entre os quais se destacam Pepijn Lenders, ex-assistente de Klopp no Liverpool, considerado um de seus colaboradores mais próximos, além de Per Mertesacker, ex-capitão da seleção alemã, cujo nome é cogitado como uma opção para a equipe técnica.

Klopp conta com amplo apoio de figuras influentes no futebol alemão, incluindo a diretoria do Bayern de Munique, que vê em sua nomeação um passo necessário para reacender o entusiasmo da torcida e recuperar o espírito competitivo que faltou à seleção nos últimos anos.

Relatos indicam que as atribuições que Klopp receberá ultrapassam as concedidas a Jürgen Klinsmann quando assumiu o comando da seleção em 2004, já que nenhum técnico alemão jamais entrou nas negociações em uma posição de força semelhante, diante das grandes pressões que a Federação enfrenta para garantir a contratação do melhor candidato possível para liderar a próxima fase.

Com essa medida, a Federação Alemã pretende permitir que Klopp reformule a seleção com base em novos princípios, que combinem disciplina tática e espírito de luta, de modo a devolver a Alemanha ao nível das grandes seleções e torná-la uma forte candidata ao título da Eurocopa de 2028.