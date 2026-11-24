Como assistir a Stoke City x Millwall com uma VPN
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Prévia da partida
O Stoke City recebe o Millwall pela Championship no Bet365 Stadium. O time da casa ocupa a segunda posição na tabela, enquanto os visitantes estão em 16º lugar.
O time comandado por Mark Robins vive boa fase. O Stoke venceu quatro dos últimos cinco jogos na liga, incluindo a vitória por 1 a 0 sobre o Birmingham City em 21 de novembro.
Essa sequência foi construída com bons resultados tanto fora quanto em casa. As vitórias sobre Portsmouth e Blackburn Rovers, como visitante, foram por 2 a 1. O time também venceu o Preston North End por 2 a 0 em casa nesse período.
O Millwall chega em fase bem menos estável sob o comando de Alex Neil. O time perdeu por 1 a 0 para o Queens Park Rangers fora de casa em 21 de novembro, sua terceira derrota consecutiva depois de perder por 3 a 0 para o West Bromwich Albion e para o Birmingham City.
O único destaque positivo recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o Derby County em 31 de outubro. Neil vai querer recuperar rapidamente aquela força ofensiva diante de um Stoke que tem sido difícil de superar defensivamente.
Os visitantes, porém, levaram a melhor nos confrontos recentes, com uma vitória por 3 a 1 no Bet365 Stadium em abril. Confira tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.
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Técnico
- M. Robins