Steven Berghuis reagiu de forma irritada na noite de domingo a uma pergunta na zona mista. O ponta do Ajax foi questionado sobre o rodízio do técnico Míchel, assunto sobre o qual não quis falar. “Eu mesmo decido que tipo de respostas dou”, concluiu Berghuis.

O Ajax começou bem a partida em casa contra o sc Heerenveen neste domingo. Os Amsterdammers abriram 2 a 0 após meia hora de jogo, graças a um gol contra de Bernt Klaverboer e a um chute de longa distância de Abdellah Ouazane.

Parecia que não havia qualquer problema para os Amsterdammers, até que o Heerenveen voltou para o jogo com Jakob Trenskow. Nos minutos finais, Maxence Rivera marcou o 2 a 2, e o Ajax acabou deixando pontos pelo caminho.

“De modo geral, as contratações de vocês precisam treinar junto por 4 ou 5 semanas, mas em determinado momento elas precisam estar prontas para começar ou para jogar um pouco mais tempo, não?”, perguntam a Berghuis.

“Deixa eu ver. O treinador também vai falar daqui a pouco. Isso me parece mais uma pergunta para o treinador”, respondeu o veterano com certo sarcasmo. “Sim, mas como você vê isso?”, retrucaram em seguida.

Outro jornalista pergunta então quanto tempo, na experiência de Berghuis, leva para tudo se encaixar no início de uma nova temporada, ao que Berghuis responde rindo: “Você pensou: vou tentar uma abordagem diferente. Teve boa formação?”

“Houve muitas contratações, quando vamos ver esses caras? Você já passou por esse tipo de processo outras vezes. Não estou perguntando a um garoto de dezoito anos”, insiste o jornalista mais uma vez.

Berghuis então deixou claro que já estava farto da conversa: “Sim, e eu mesmo decido que tipo de respostas dou. Como um cara de 34 anos”, concluiu.





@cesarnacopa Após o empate do Ajax em 2 a 2 com o Heerenveen, Steven Berghuis viveu um momento de tensão na zona mista. Questionado insistentemente sobre os reforços e o momento da equipe, o jogador rebateu após o jornalista mencionar sua experiência: “Eu decido que resposta dou, como um jovem de 34 anos”. 🇳🇱 Mais detalhes de Ajax x Heerenveen no meu YouTube em português. #Ajax #Berghuis #Eredivisie #FutebolHolandês ♬ som original - cesarnacopa



