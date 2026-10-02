Steur aproveita intensamente o “jogador incrivelmente bom” do Ajax

Sean Steur ainda acompanha o Ajax de perto, como fica claro em uma entrevista extensa ao De Telegraaf. O meio-campista do Newcastle United aprecia especialmente um jogador do time do técnico Míchel.

Steur se transferiu para a Inglaterra por quase 30 milhões de euros, onde o futebol é muito mais físico do que na Holanda. "E, além disso, tudo acontece numa velocidade absurda. Mas a Premier League é mesmo a melhor liga do mundo. Em cada jogo, você tem que ir com tudo, não existe jogo fácil. Isso só faz você evoluir."

Ainda assim, o ex-jogador do Ajax está aproveitando ao máximo a experiência nos estádios ingleses. "Em casa, no St James’ Park, com a nossa torcida, é simplesmente maravilhoso. Mas também é um prazer jogar fora de casa. Acho que isso nunca vai enjoar."

Steur está, portanto, totalmente focado no Newcastle United, embora o Ajax nunca esteja longe de seus pensamentos. "O Ajax foi a minha casa durante dez anos e sempre terá um lugar especial no meu coração. Aliás, gosto muito de Julian Brandt, ele é realmente um jogador incrível."

O meio-campista vendido pelo Ajax ainda mantém bom contato com Aaron Bouwman, que estourou nesta temporada em Amsterdã. "Nós crescemos juntos no Ajax, até o time principal. Inclusive, fizemos juntos a nossa estreia na Champions League, e isso foi muito especial para mim."

Steur viu Bouwman sair lesionado recentemente no clássico contra o PSV. "Fiquei assustado por um instante com aquela pancada do Van Bommel. Ah, o Aaron é um garoto forte, acho que ele vai voltar mais rápido do que o esperado."

A contratação milionária do Newcastle United joga com a seleção sub-21 da Holanda na noite de sexta-feira contra a seleção sub-21 da Eslovênia. A equipe de Michael Reiziger precisa vencer para seguir com chances de conquistar uma vaga na Eurocopa sub-21.