Sporting CP x Manchester United: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Novos comandos se enfrentam sob as luzes de Lisboa

O Manchester United viaja a Lisboa para enfrentar o Sporting CP pela Champions League no Estádio José Alvalade.

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O Sporting chega em grande fase. O time de Paulo Fonseca venceu suas últimas cinco partidas e derrotou o Uniao Serra por 4 a 0 na Taça de Portugal, no sábado.

No início do mês, também venceu o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 fora de casa, resultado que ajuda a explicar sua posição na metade de cima da tabela da Champions League.

O United chega após uma tarde dolorosa. A primeira partida de Mauricio Pochettino no comando terminou em derrota por 4 a 0 para o Liverpool, com Leny Yoro expulso antes dos 10 minutos.

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A viagem a Portugal oferece uma chance rápida de reação. O United venceu a Roma por 3 a 2 nesta competição no início do mês, mas sofreu 15 gols nas últimas cinco partidas.

Pochettino agora precisa estabilizar um time que ocupa a 17ª posição na Champions League e está profundamente envolvido na luta contra o rebaixamento na Premier League. Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar o jogo.

Jogadores para ficar de olho

Sporting CP: Luis Suarez é o artilheiro, com nove gols, enquanto Issa Doumbia, Geny Catamo e Rodrigo Zalazar têm dois cada. Ivan Fresneda lidera em assistências, com quatro, e os goleiros Kaique Pereira e Rui Silva somam quatro jogos sem sofrer gols.

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Manchester United: Matheus Cunha é o artilheiro, com três gols, seguido por Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee e Bryan Mbeumo, com dois cada. Bruno Fernandes e Patrick Dorgu lideram em assistências, com duas cada um nos últimos 10 jogos.

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