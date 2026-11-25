Sporting CP x Manchester United: detalhes da partida
Novos comandos se enfrentam sob as luzes de Lisboa
O Manchester United viaja a Lisboa para enfrentar o Sporting CP pela Champions League no Estádio José Alvalade.
O Sporting chega em grande fase. O time de Paulo Fonseca venceu suas últimas cinco partidas e derrotou o Uniao Serra por 4 a 0 na Taça de Portugal, no sábado.
No início do mês, também venceu o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 fora de casa, resultado que ajuda a explicar sua posição na metade de cima da tabela da Champions League.
O United chega após uma tarde dolorosa. A primeira partida de Mauricio Pochettino no comando terminou em derrota por 4 a 0 para o Liverpool, com Leny Yoro expulso antes dos 10 minutos.
A viagem a Portugal oferece uma chance rápida de reação. O United venceu a Roma por 3 a 2 nesta competição no início do mês, mas sofreu 15 gols nas últimas cinco partidas.
Pochettino agora precisa estabilizar um time que ocupa a 17ª posição na Champions League e está profundamente envolvido na luta contra o rebaixamento na Premier League. Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar o jogo.
Jogadores para ficar de olho
Sporting CP: Luis Suarez é o artilheiro, com nove gols, enquanto Issa Doumbia, Geny Catamo e Rodrigo Zalazar têm dois cada. Ivan Fresneda lidera em assistências, com quatro, e os goleiros Kaique Pereira e Rui Silva somam quatro jogos sem sofrer gols.
Manchester United: Matheus Cunha é o artilheiro, com três gols, seguido por Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee e Bryan Mbeumo, com dois cada. Bruno Fernandes e Patrick Dorgu lideram em assistências, com duas cada um nos últimos 10 jogos.
Notícias dos times e elencos
Prováveis escalações de Sporting x Manchester United
Fase atual
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|18
|8
|+10
|15
V
V
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V
|2
|4
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|20
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|+15
|12
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|3
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|+14
|12
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|11
E
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E
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|6
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|3
|1
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|14
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|10
E
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V
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|7
|5
|3
|1
|1
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|+2
|10
E
V
V
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|8
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|3
|0
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|+8
|9
V
D
V
V
|9
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|2
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|+5
|9
D
D
V
V
V
|10
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|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
D
V
V
V
|11
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
V
V
V
D
|12
|4
|3
|0
|1
|8
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|+4
|9
V
D
V
V
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|5
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|2
|9
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|9
V
V
V
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|14
|4
|2
|2
|0
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|5
|+7
|8
V
E
E
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|15
|4
|2
|1
|1
|7
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|+3
|7
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V
|16
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|2
|1
|2
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E
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|2
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|+2
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V
V
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V
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D
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|2
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D
D
V
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|5
|2
|0
|3
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|6
V
V
D
D
D
|21
|5
|2
|0
|3
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|-4
|6
V
D
D
V
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|22
|4
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|5
V
E
D
E
|23
|4
|1
|1
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|10
|8
|+2
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D
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D
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|24
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|1
|2
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|1
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D
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|1
|0
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|4
|10
|-6
|3
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D
V
D
|31
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|1
|0
|4
|5
|12
|-7
|3
D
D
D
D
V
|32
|5
|1
|0
|4
|4
|12
|-8
|3
D
D
D
V
D
|33
|5
|1
|0
|4
|5
|19
|-14
|3
D
D
D
D
V
|34
|4
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|1
D
E
D
D
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
E
D
D
D
|36
|5
|0
|0
|5
|1
|19
|-18
|0
D
D
D
D
D