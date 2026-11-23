Como assistir a Sporting CP x Manchester United com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Contrate uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviço VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviço VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e curtir a partida!

Prévia da partida

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

O Manchester United viaja ao Estádio Jose Alvalade, em Lisboa, para enfrentar o Sporting CP na noite de quarta-feira pela Champions League.

O Sporting chega em excelente fase. O time de Paulo Fonseca venceu seus últimos cinco jogos, incluindo a vitória por 4 a 0 sobre o Uniao Serra pela Taça de Portugal no último fim de semana e o triunfo por 1 a 0 fora de casa contra o Shakhtar Donetsk em competição europeia.

O United chega em situação bem mais delicada. O primeiro jogo de Mauricio Pochettino no comando terminou em derrota por 4 a 0 para o Liverpool, depois de derrotas para Chelsea e Bournemouth e de um movimentado empate por 4 a 4 com o Aston Villa.

O time da casa tem mostrado força e solidez defensiva, com apenas um gol sofrido nas últimas cinco partidas. O United sofreu 15 no mesmo período.

Há um ponto positivo para os visitantes nas competições europeias: a vitória por 3 a 2 sobre a Roma no início deste mês. Pochettino precisará que o time repita aquela disposição para conseguir algum resultado em uma noite difícil em Portugal.

Confira tudo o que você precisa saber sobre o horário da partida, o canal de TV e as opções de transmissão ao vivo.

As informações oficiais sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo de Sporting CP x Manchester United ainda não estão disponíveis. Atualizaremos esta página assim que a transmissão for confirmada.

Notícias dos times e elencos