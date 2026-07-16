Speed envia uma mensagem a Liamal: salve os fãs de Ronaldo de Messi!

O famoso criador de conteúdo americano Speed dirigiu uma mensagem direta ao astro espanhol Lamine Yamal antes do confronto contra a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, pedindo que ele liderasse a “La Roja” para conquistar a vitória e impedir que Lionel Messi conquistasse o título mundial mais uma vez.

Speed disse em uma transmissão ao vivo no YouTube: “Lamine Yamal, esta mensagem é para você... Concentre-se! Por favor, faça isso, você precisa derrotar a Argentina na final da Copa do Mundo”.

O youtuber americano, conhecido por ser um grande torcedor do astro português Cristiano Ronaldo, acrescentou: “Salve-me... Salve os torcedores do Ronaldo. Não consigo suportar a ideia de Messi ganhar a Copa do Mundo de novo, e não saberia o que dizer como torcedor do Ronaldo se isso acontecesse”.

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As declarações de Speed foram feitas antes da tão esperada partida que oporá a Espanha à Argentina na noite de domingo, em um confronto considerado uma das finais mais disputadas da história do torneio.

A seleção argentina garantiu sua vaga na final após vencer a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal, enquanto a seleção espanhola chegou à final após eliminar a França por 2 a 0.

Lamine Yamal espera levar a Espanha ao título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, enquanto Messi busca manter o título mundial conquistado com a Argentina na última edição e acrescentar mais uma conquista à sua carreira lendária.