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O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, expressou seu “imenso orgulho” após a eleição oficial da lenda do tênis Rafael Nadal para a diretoria do clube com 99,5% dos votos. Mourinho elogiou o caráter do campeão de 22 torneios de Grand Slam para além de suas conquistas esportivas e deu as boas-vindas à direção a um dos torcedores mais famosos do Real Madrid.

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Mourinho dá as boas-vindas a Nadal à diretoria do Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, fez grandes elogios a Rafael Nadal após a confirmação oficial da lenda do tênis como novo membro da diretoria do clube. Ao falar depois da partida mais recente do Real Madrid em La Liga, o treinador português destacou que ter o campeão de 22 torneios de Grand Slam na direção do clube tem um profundo significado pessoal.

“Também queria dizer que, como técnico do Real Madrid, é uma grande honra para mim ter como um dos membros da diretoria não apenas o atleta Rafa Nadal, mas a pessoa Rafael Nadal”, afirmou Mourinho. “É motivo de imenso orgulho para mim.”

Votação expressiva em assembleia confirma nomeação

A nomeação de Nadal foi confirmada durante a Assembleia Geral Extraordinária do Real Madrid, realizada presencialmente e pela internet no pavilhão de basquete da Ciudad Real Madrid. Dos 1.713 votos dados por sócios representantes nos termos do artigo 46 do estatuto do clube, 1.704 foram favoráveis, com apenas quatro contrários e cinco abstenções. O índice de aprovação foi de 99,5%.

Recebido com uma ovação de pé, o ex-número 1 do mundo prometeu exercer sua nova função com humildade. “É uma grande responsabilidade fazer parte da diretoria do Real Madrid”, disse Nadal. “Tenho plena consciência da responsabilidade, porque o Real Madrid é uma marca global. É uma responsabilidade infinita, e eu a assumo com a esperança de aprender e contribuir para que este clube continue sendo o melhor do mundo.”

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Perez também elogia o caráter de Nadal

A admiração de Mourinho pelos valores de Nadal fora das quadras foi compartilhada pelo presidente do clube, Florentino Perez, que presidiu a assembleia de pauta única. Sócio honorário do Real Madrid desde 2011, Nadal se aposentou com 92 títulos individuais, duas medalhas de ouro olímpicas e cinco títulos da Copa Davis, além de seus 22 títulos de Grand Slam.

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“Aqueles de nós que tiveram a oportunidade de conhecê-lo entendem que sua grandeza vai muito além de suas vitórias e de seus incontáveis títulos”, disse Perez. “Rafa é uma pessoa que conquistou o respeito e o carinho de milhões de pessoas por sua personalidade, por seu comportamento dentro e fora das quadras e por seu compromisso inabalável com os valores que tornam o esporte grandioso.”

Responsabilidade compartilhada pelo futuro do Real Madrid

Com Nadal agora oficialmente na diretoria ao lado de Perez e atuando na mesma instituição que Mourinho, tanto o presidente quanto o ícone do tênis ressaltaram a ambição compartilhada de manter o Real Madrid no topo do esporte mundial.

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“Vou trabalhar para garantir que as coisas continuem como estão: um clube vitorioso que siga assim por muitos anos”, concluiu Nadal, antes de encerrar com “Hala Madrid!”.