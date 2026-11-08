Spalletti: "Pênalti de Joao Mario? Melhor outra pergunta. Às vezes, nos atrapalhamos com coisas simples"

Em entrevista à Dazn após Fiorentina-Juventus, o técnico da Juventus, Luciano Spalletti, falou sobre a partida no Franchi:

"Às vezes, nos afogamos em um copo d'água e perdemos a confiança e a tranquilidade nas jogadas. Sofremos outro gol pouco depois, sem fazer bem o deslocamento defensivo. Tivemos uma boa reação, mas não somos constantes no rendimento individual. Fazemos uma coisa bem por 10 minutos, depois nos falta aquela outra ação na sequência. Não conseguimos manter a regularidade."

"Problema de personalidade? Às vezes, sofremos sem agir. Tomar uma atitude acaba com a dúvida. Quando ficamos na dúvida, quando nunca decidimos nem avançamos... Precisávamos pressionar quem estava com a bola no segundo gol. Eles não conseguem conquistar algo importante porque estão sempre em dúvida."

Faltou um pouco de presença na área?

Próximas partidas JUV Campeonato Italiano 06:30 VEN

"Fiz essa escolha porque eles vêm pressionar, e eu queria jogar direto para o centroavante. Woltemade mostrou ter algo a mais, embora receber a bola no corpo não seja sua principal qualidade. Ele é um jogador de troca de passes, de combinação com a equipe, mas precisa fazer esse trabalho. Kolo Muani fez um ótimo trabalho. Agora está um pouco melhor e, com essa disposição recuperada, consegue ter boas atuações. Antes, ele se movimentava menos."

Pênalti de Joao Mario?

"Não sei. Posso receber outra pergunta? Não preciso rever o lance, já o vi em campo."